Nocerino | ' Ibra al Milan? Vado a prenderlo io! Sul gol di Muntari'

calciomercato

(Di giovedì 8 novembre 2018) Antonio, centrocampista del Benevento, con un passato al, parla di Zlatanhimovic e del suo possibile ritorno in rossonero a RMC Sport : 'Loa prendere io. Magari, sarebbe bello rivederlo al. Al di là di quello che può dare in campo,può dare qualcosa in più a livello di mentalità a tutti, soprattutto ai giovani.