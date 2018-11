No all’estrazione del gas a Bomba | Mazzocca | “Battaglia vinta | ci davano per sconfitti”

meteoweb.eu

(Di giovedì 8 novembre 2018) “Il NO del Comitato VIA nazionale al progetto della CMI di estrarre gas dal giacimento del lago di– dichiara il Sottosegretario d’Abruzzo Mario– dimostra la giustezza della linea che ho sempre seguito: costruire l’unità tra i movimenti di lotta e le istituzioni per affermare un modello di sviluppo sostenibile che non può che partire dalla tutela dell’ambiente”. “Il grande lavoro di documentazione e di lotta svolto dal Comitato di cittadini “Gestione Partecipata Territorio” presieduto da Massimo Colonna, insieme al WWF e Legambiente e con l’appoggio degli enti locali del territorio, aveva già evidenziato tutte le criticità del progetto di estrarre gas dal giacimento died aveva ottenuto le sue prime vittorie con due pronunciamenti del Comitato VIA regionale nel 2012 e 2013 e nel 2015 con una sentenza del Consiglio di Stato. Quest’ultima sentenza è ...