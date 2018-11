Niente da fare per Milano | ko col CSKA

Fare shopping a Dubai diventa più conveNiente : ... cosa cambia dall'1 novembre È decollato il volo più lungo del mondo da Singapore a New York Il ponte sul mare più lungo del mondo collega Macao alla Cina A Mont-Saint Michel arriva la marea del ...

Roma - scontro mortale in galleria : per un 24enne non c’è stato Niente da fare : Incidente tremendo poco dopo le 7 di sabato, 3 novembre, 2018, mattina. Uno schianto tra un furgone e un’auto che non ha lasciato scampo al giovane conducente della macchina coinvolta. La vittima è un ragazzo di 24 anni, morto sul colpo. Nello scontro sono rimaste ferite altre persone, tre stranieri che stavano andando al lavoro, ma non in modo grave. L’incidente si è verificato di mattina presto all’interno della galleria Appia, sul ...

Malesia : Niente da fare per Lorenzo : Jorge Lorenzo si ritira dal GP della Malesia e per la seconda volta consecutiva è costretto a fermarsi a causa delle condizioni fisiche. Come in Australia, il pilota del Ducati Team effettua le prime sessioni di libere, le porta a termine con fatica ma non prende parte alle qualifiche del sabato. Reduce dall’intervento che gli […] L'articolo Malesia: niente da fare per Lorenzo sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Di Maio : Niente espulsioni ma c’è una linea - serrati i ranghi De Falco : «Luigi mi ha scritto : non fare cadere il governo» : Stasera l’assemblea dei 5 Stelle per affrontare i nodi del decreto sicurezza. Salvini non esclude la possibilità di mettere la fiducia. Conte: «Le osservazioni critiche sono benvenute ma poi serve una sintesi politica»

F1 – Hamilton vince il 5° titolo in carriera - Niente da fare per Vettel : ecco la classifica piloti dopo il Gp del Messico : Il pilota della Mercedes vince il suo quinto titolo iridato, non potendo essere più raggiunto da Vettel a due gare dalla fine del Mondiale di Formula 1 Lewis Hamilton è campione del mondo per la quinta volta in carriera, al britannico basta il quinto posto nel Gp del Messico per alzare le braccia al cielo e appaiare Juan Manuel Fangio nella classifica all-time. niente da fare per Vettel, costretto ad accontentarsi ancora una volta della ...

Rugby - Niente da fare per il Benetton : i Leoni sconfitti in trasferta dall’Agen per 20-19 : Sconfitta di misura per il Benetton Rugby nella sfida contro l’Agen, i Leoni si arrendono con il punteggio di 20-19 Allo Stade Armandie le cose si mettono subito bene per gli uomini di coach Crowley che passano in vantaggio con la meta di Bigi al secondo minuto di gioco. Il tallonatore biancoverde riesce ad andare oltre la linea al termine di una maul nata in seguito ad una touche sui 5 metri avversari. Al 9’ i Leoni padroni del ...

Pace fiscale - non c’è Niente da fare : agli italiani piace evadere le tasse : Il 4 marzo le elezioni politiche hanno visto il Movimento 5 stelle, con il 32% dei voti, battere nettamente la Lega, che ha raccolto il 17%. Ciò malgrado, nel governo Conte a farla da padrone è Matteo Salvini, sia perché sa toccare le corde degli italiani peggiori (lo stesso genere di quelli che 80 anni fa approvarono l’orrore delle leggi razziali di Mussolini) sia per l’estrema modestia del suo “pari grado”, il famoso Di Maio. Così, le proposte ...

Per Jony Ive Niente pensione «Ho ancora molto da fare in Apple» - : Altri argomenti dell'intervista hanno riguardato il cofondatore di Pinterest Evan Sharp, che Ive vede come una delle nuove stelle del mondo IT. Il designer della Mela ha parlato anche della politica ...

Caso Claviere - Salvini : “Un’offesa senza precedenti - Macron non può fare finta di Niente” : Sul Caso dello sconfinamento delle forze dell'ordine francesi in territorio italiano è intervenuto Matteo Salvini, rivolgendosi al presidente Macron: "Abbandonare degli immigrati in un bosco italiano non può essere considerato un errore o un incidente. Quanto successo a Claviere è un'offesa senza precedenti nei confronti del nostro Paese".Continua a leggere

Italia-Ucraina 1-1 LIVE : pareggio ospite - Niente da fare per Donnarumma [FOTO e VIDEO] : 1/20 Foto LaPresse ...

Migranti - la lettera di Mimmo Lucano : "Niente da nascondere - rifarei tutto" : "rifarei sempre le stesse cose che hanno dato un senso alla mia vita" scrive il sindaco di Riace ai domiciliari, in una...

Niente da fare per il modem libero : delibera rimandata - nel frattempo le rimodulazioni : Pensavate fossimo ormai giunti alle battute finali per la sentenza del modem libero? Purtroppo ci sbagliavamo un po' tutti. AGCOM ha rimandato la delibera, che sembrava ormai essere cosa fatta (come vi avevamo dettagliato in questo articolo di luglio), al 2019, senza considerare che la data potrebbe anche slittare ancora. La normativa, lo ricordiamo, dovrebbe consentire agli utenti di scegliere a proprio piacimento il modem di cui fare uso, e ...

Niente da fare per Android : iPhone XS e XS Max sono i più veloci al mondo : I primi test sul campo mostrano che il processore A12 Bionic dei nuovi iPhone XS e XS Max di Apple è il più veloce al mondo. Gli smartphone Android stanno a guardare Niente da fare per Android: iPhone XS e XS Max sono i più veloci al mondo Arrivati da pochi giorni, ma in rete […]

