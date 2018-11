Nel Milan è allarme Higuain Ringhio punta su EuroCutrone

Blitz Gdf in sede milanese Privat Kredit Bank : Nel mirino 400 milioni nascosti al Fisco : Gli uomini del Nucleo di Polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza di Milano al lavoro da questa mattina negli uffici della banca svizzera che controlla l’italiana Cassa Lombarda...

Ibrahimovic - 'Io sono il calcio' : Nel suo nuovo libro racconta che fece di tutto per restare al Milan : Zlatan Ibrahimovic non si è fermato alla sua autobiografia "Io, Ibra". Lo svedese, che negli ultimi tempi è stato riaccostato al Milan per il mercato di gennaio, ha scritto un secondo libro chiamato: "...

Milano - preso il badante-pusher che spacciava Nella casa di un anziano di 83 anni : Aveva trasformato la casa dell"anziano signore di 83 anni, per il quale faceva da badante, come base per i suoi loschi traffici di droga. La polizia locale di Milano ha arrestato un ventenne in zona Barona, in seguito alle segnalazioni dei residenti, insospettiti per l"insolito via vai.L"operazione di cattura nel weekend, quando alcuni agenti in borghese si sono appostati nei pressi del palazzo, beccando in flagrante lo spacciatore: i poliziotti ...

Viaggio Nella depressione a Milano : Un libro dedicato alla depressione, a come riconoscerla e curarla, sarà presentato nei prossimi giorni a Milano a cura dell'osservatorio salute donna

Il Milan Nella tana del Betis : ecco dove vedere la partita in TV : Il Milan è impegnato in Spagna contro il Betis: servono punti fondamentali in vista della qualificazione ai sedicesimi L'articolo Il Milan nella tana del Betis: ecco dove vedere la partita in TV è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - scoppia un caso Nelle ultime ore : “gioco troppo poco…” - il Milan alla finestra : La Juventus è reduce dal successo davanti al pubblico amico contro il Cagliari, la squadra di Massimiliano Allegri ha risposto a Napoli ed Inter, nelle ultime ore è però scoppiato il caso Benatia, ecco le dichiarazioni del difensore dopo il successo contro i sardi: “Faccio fatica a giocare una partita ogni tanto – ha detto – , l’anno scorso facevo bene perché avevo più continuità, purtroppo adesso non ce l’ho. ...

Basket Serie A : Milano Nel finale schiaccia Torino - Venezia resta in scia : La coppia non scoppia. Milano e Venezia continuano a braccetto la loro marcia in vetta alla Serie A, ancora imbattute dopo 6 giornate. L'Olimpia risponde nel posticipo alla chiamata della Reyer, che ...

E’ la settimana di Romagnoli - delirio Milan Nel finale contro l’Udinese : la squadra di Gattuso mette la terza [FOTO e VIDEO] : 1/22 Andrea Bressanutti/LaPresse ...

Milan - Donnarumma : 'Stiamo alla grande! Errore Nel derby? Ci ho lavorato' : Gianluigi Donnarumma , portiere del Milan , parla a Sky Sport prima della sfida contro l' Udinese : 'E' un periodo positivo, dobbiamo cercare di dare continuità ai risultati. Sappiamo che non sarà facile oggi, vogliamo fare una grande partita. Il mister ci ...

Scandalo Football Leaks - è un terremoto : l’Inter Nella bufera e le rivelazioni clamorose su Juventus e Milan [DETTAGLI] : Sono ore caldissime per quanto riguarda il calcio europeo e che tocca personalmente il calcio italiano, lo Scandalo Football Leaks potrebbe portare conseguenze per il futuro. Partiamo da due situazioni legate al Fair Play Finanziario, quelle di Psg e Manchester City. Secondo l’inchiesta pubblicata da Espresso, Equipe e Spiegel, la Uefa, con Platini presidente e Infantino, all’epoca suo vice, avrebbe aiutato Psg e Manchester City a ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : super sfida Milan-Juventus Nel sesto turno. La Fiorentina affronta il Tavagnacco : Il conto alla rovescia sta per scadere e la sesta giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 è ormai imminente. Un turno importante quello che ci apprestiamo a vivere, annoverando sfide accattivanti in chiave classifica generale. Partiamo dal big match tra Milan e Juventus, le due squadre a pari punti in vetta a questo torneo nazionale. Una super sfida del Calcio professionistico maschile che si riverbera anche nel ...

Calciomercato Milan - Suso Nel mirino del Real Madrid : Le ultime prestazioni positive di Suso hanno fatto tornare di moda il nome del giocatore spagnolo in sede di Calciomercato. L’esterno classe 1993 ha molti estimatori, soprattutto in Spagna. Tra questi, il club maggiormente interessato sembra essere il Real Madrid. Dopo le critiche ricevute per i recenti risultati negativi, il presidente dei Blancos, Florentino Perez, vorrebbe costruire una corazzata, dando preferenza a giocatori ...

Nel campionato che riscopre i playmaker il Milan spegne per un mese la luce Biglia : Non si vive di solo Ronaldo, Icardi, Higuain o chi dir si voglia. Ci sono playmaker e playmaker. E magari creano la differenza. Ovvero quelli che segnano gol e quelli ti lasciano intuire il fruscio di perfezione negli ingranaggi della squadra. Prendete il Milan: aveva appena ritrovato la bella faccia del giocatore degli equilibri stabili, aveva finalmente capito che acquistare Lucas Briglia non è stato un affare così controproducente come parte ...

Basket - Larry Brown può tornare ad allenare Torino. Il leggendario allenatore americano ci sarà già Nella partita con Milano : Dopo quasi un mese di attesa, finalmente la Fiat Torino può riavere indietro il suo allenatore. A Larry Brown è stato infatti concesso il nulla osta per rientrare in Italia da parte del personale medico presso cui è in cura. Come riporta il sito ufficiale dell’Auxilium, Brown partirà da Dallas domani alle ore 12:25 (italiane), per arrivare a Milano alle 7 di sabato e proseguire, poi, alla volta di Torino. Il leggendario allenatore di ...