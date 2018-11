Nedbank Golf Challenge – Sergio Garcia leader | bene Pavan e Paratore

Golf - European Tour 2018 : Sergio Garcia nettamente al comando dopo il primo giro del Nedbank Golf Challange : Si è concluso il primo giro del Nedbank Golf Challange 2018 , penultima tappa delle Rolex Series e ultimo appuntamento disponibile per conquistare l’accesso al DP World Championship di Dubai della prossima settimana. Sul par 72 del Gary Player Country Club di Sun City (Sudafrica), lo spagnolo Sergio Garcia si è portato nettamente al comando con uno strepitoso giro in 64 colpi (otto birdie e nessun bogey). Il fuoriclasse iberico, che ...

Golf - Eurotour – Pavan e Paratore al Nedbank Golf Challenge : Molinari punta alla finale di Dubai : Gli azzurri Pavan e Paratore prenderanno parte al Nedbank Golf Challenge , torneo in programma dall’8 all’11 novembre. Francesco Molinari invece giocherà la finale di Dubai per rimanere leader della money list L’European Tour si avvia alla conclusione con la disputa del Nedbank Golf Challenge (8-11 novembre), settimo degli otto eventi delle Rolex Series e penultimo in calendario. Si gioca sul percorso del Gary Player CC, a Sun ...

Golf - European Tour 2018 : Rory McIlroy guida l’entry list del Nedbank Golf Challenge. Presenti anche Pavan e Paratore : Il Nedbank Golf Challenge, che si gioca a Sun City, in Sudafrica, rappresenta l’ultimo appuntamento del Tour europeo prima del DP World Tour Championship di Dubai, al quale accedono i primi sessanta giocatori nella classifica della Race to Dubai, dove comanda con ampio margine Francesco Molinari (che però rivedremo direttamente negli Emirati Arabi Uniti) e in cui si trova anche Andrea Pavan, che è in trentaduesima posizione. Il torneo ...