' Ndrangheta | sequestro | imprese colluse

‘ Ndrangheta - maxi sequestro da 212 milioni di euro a due imprenditori calabresi vicini a famiglie mafiose : “A noi chi cazzo ce lo fa fare? Io butto bitume, tu butti cemento, a noi chi cazzo ce lo fa fare a metterci con questo e con quello, tanto sempre loro prendono il lavoro e sempre noi dobbiamo farlo”. Loro sono la ‘Ndrangheta e a parlare, invece, sono due noti imprenditori calabresi ritenuti espressione delle cosche mafiose della Locride e della Piana di Gioia Tauro. Due uomini d’affari, uno dei quali coinvolto anche in importanti inchieste a ...

'Ndrangheta - sequestro beni per 212 Mln : 9.08 'Ndrangheta, sequestro beni per 212Mln Il Comando provinciale della GdF di Reggio Calabria e il Servizio centrale investigazione criminalità organizzata stanno eseguendo due provvedimenti di sequestro nei confronti di due imprenditori edili ritenuti contigui alle cosche della 'Ndrangheta reggina. Nel mirino dei militari un ingente patrimonio, costituito da imprese commerciali, beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un ...