NBA | Spurs battuti ancora | vince Miami | Hassan Whiteside protagonista

NBA - non bastano 15 punti di Belinelli agli Spurs : vince Orlando : TORINO - Sconfitta casalinga per San Antonio nella notte italiana della regular-season della Nba . Sul parquet dell'AT&T Center, gli Spurs si sono arresi ad Orlando Magic con il punteggio di 117-110 ...

Basket NBA : Lakers umiliati dai Raptors Beli e Spurs - brutto stop : Lakers-Raptors 107-121 Imbarazzante nei modi e nell'atteggiamento sconfitta interna dei Lakers, 4-6, che cadono fra le mura amiche senza lottare conto dei solidi Toronto Raptors, 9-1, trascinati da un ...

NBA 2019 - i risultati della notte (5 novembre) : Toronto e Milwaukee vincono ancora - cadono Spurs e Lakers : Sette partite nella notte NBA. I Milwaukee Bucks e i Toronto Raptors superano rispettivamente i Sacramento Kings e i Los Angeles Lakers nei due incontri più attesi della giornata e mantengono la testa della Eastern Conference. cadono i San Antonio Spurs contro gli Orlando Magic nonostante una buona prova di Marco Belinelli. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati. Nel primo incontro in programma ampio successo dei Milwaukee Bucks contro i ...

NBA 2019 - i risultati della notte : Toronto e Milwaukee vincono ancora - cadono Spurs e Lakers : Sette partite nella notte NBA. I Milwaukee Bucks e i Toronto Raptors superano rispettivamente i Sacramento Kings e i Los Angeles Lakers nei due incontri più attesi della giornata e mantengono la testa della Eastern Conference. cadono i San Antonio Spurs contro gli Orlando Magic nonostante una buona prova di Marco Belinelli. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati. Nel primo incontro in programma ampio successo dei Milwaukee Bucks contro i ...

NBA 2019 : Joel Embiid trascina Phila e LeBron James i Lakers - Oladipo sconfigge i Celtics - ok gli Spurs con 14 di Belinelli : Si sono giocate otto partite in questa notte di NBA. Come al solito, lo spettacolo non è mancato, con alcune delle franchigie più quotate intente a recuperare terreno dopo un inizio non felicissimo. Vediamo nel dettaglio come sono andati gli incontri. Primi a scendere in campo, nella partita programmata a orari europei (e non sarà l’ultima, di sabato), sono i Philadelphia 76ers e i Detroit Pistons. Gli uomini della Motor City vengono ...

Risultati NBA – I Lakers non danno scampo a Portland - sorrisi anche per Spurs e Rockets : I Lakers vincono in trasferta sul parquet di Portland, bene anche Indiana e Atlanta che portano a casa il successo contro Boston e Miami Ancora una notte di spettacolo sui parquet oltreoceano. Il divertimento è iniziato nella serata del sabato italiano con la vittoria dei Sixers sui Pistons. I primi a sorridere sono gli Hornets, che hanno trionfato senza fatica contro i Cleveland Cavaliers, per 126-94. I padroni di casa sono stati ...

NBA risultati : LeBron all'ultimo salva i Lakers - Belinelli 14 nello show Spurs : I Lakers strappano il successo casalingo contro Dallas grazie a un libero di LeBron James a 2' dalla fine, dopo che i Mavs avevano acciuffato con Luka Doncic la prima parità della partita. Tutto ...

NBA - San Antonio Spurs sul velluto contro i Phoenix Suns - 14 punti per Marco Belinelli : Phoenix Suns-San Antonio Spurs 90-120 Non dura neanche un quarto la resistenza dei Phoenix Suns, che alla prima pausa lunga si ritrovano sotto già di 15 punti e sul finire del secondo quarto ...

Risultati NBA – Curry porta i Warriors alla vittoria - Derrick Rose ‘ne fa 50’ agli Utah Jazz : bene anche Lakers e Spurs : bene gli Spurs di Belinelli, vittorie per i Warriors e i Lakers di LeBron: tutti i Risultati NBA della notte Un altro capitolo della regular season NBA è andato in scena nella notte italiana. Sui parquet dei palazzetti oltreoceano i match scesi in campo sono stati 7, dei quali 2 sono finiti ai supplementari. Sul filo del rasoio è arrivata la vittoria in casa del Nets sui Pistons. Per la franchigia di Brooklyn bene Joe Harris, capace di ...

NBA 2019 : nella notte di Derrick Rose vincono Golden State con 37 di Curry e i Lakers con 29 di LeBron. Belinelli 14 nella vittoria Spurs : Tanti punteggi alti, tante partite tirate e tanto pathos: questi sono i doni dell’appena passata notte NBA. I Golden State Warriors e i Denver Nuggets confermano i loro ottimi bilanci di inizio stagione, trovandosi rispettivamente a quota 7 e 6 vittorie a fronte di una persa. L’uomo della notte è però Derrick Rose, che nel successo dei Minnesota Timberwolves sugli Utah Jazz torna quello dei tempi migliori mettendo a segno 50 punti, ...

NBA – I San Antonio Spurs hanno deciso : ecco quando verrà ritirata la maglia di Ginobili : I San Antonio Spurs hanno deciso la data ufficiale del ritiro della maglia di Manu Ginobili: l’argentino sarà il 9° giocatore che riceverà tale omaggio dalla franchigia Dopo 16 gloriose stagioni passate in maglia Spurs, Manu Ginobili ha deciso di ritirarsi dal basket giocato, appendendo al chiodo la sua casacca nero-argento, l’unica indossata in NBA, prima dell’inizio dell’attuale stagione. La stella argentina ha rappresentato un pezzo di ...

NBA - gli Spurs ritireranno la maglia numero 20 di Manu Ginobili : ROMA - La maglia numero 20 dei San Antonio Spurs resterà per sempre legata al nome di Manu Ginobili. Quest'oggi la franchigia texana ha infatti reso noto che il prossimo 28 marzo, in occasione della ...

NBA - gli Spurs ritireranno la maglia numero 20 di Manu Ginobili : ROMA - La maglia numero 20 dei San Antonio Spurs resterà per sempre legata al nome di Manu Ginobili. Quest'oggi la franchigia texana ha infatti reso noto che il prossimo 28 marzo, in occasione della ...

NBA - i San Antonio Spurs ritirano la maglia n° 20 di Manu Ginobili : Manu Ginobili, campione NBA 2003, 2005, 2007, 2014 con i San Antonio Spurs, vedrà ritirata la sua maglia numero 20 Manu Ginobili ha fatto la storia dei San Antonio Spurs, prendendo parte al favoloso ciclo che ha portato tanti successi alla franchigia del Texas. Al fianco di Duncan e Parker ha dominato per anni nella NBA vincendo i titoli 2003, 2005, 2007, 2014 ed ora gli Spurs vogliono rendergli il giusto omaggio ritirando la maglia numero ...