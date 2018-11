Nba risultati | Toronto | 11ª perla Phila e Utah ripartono

Nba - risultati della notte : Philadelphia si sblocca in trasferta - Denver cade a sorpresa a Memphis : Indiana Pacers-Philadelphia 76ers 94-100 Da quando è cominciata l'era del "Process", ormai cinque anni fa, molte cose sono cambiate. Una, però, è rimasta sempre uguale: quando Philadelphia è andata a ...

Nba 2019 - i risultati della notte (8 novembre). Seconda sconfitta per i Nuggets - ancora bene i Raptors. KO gli Spurs di Belinelli : Lunga notte per gli appassionati di basket NBA, con ben dieci partite giocate nell’arco di poche ore e tanti risultati di cui parlare. Continua il volo dei Toronto Raptors, che nelle prime dodici partite ne hanno persa una sola, mentre si fermano i Denver Nuggets, al secondo stop su undici incontri. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio. Per i Raptors si registra un convincente successo a Sacramento, con un 105-114 in cui la parte maggiore la ...

Risultati Nba – Bella vittoria dei Lakers su Minnesota : male i Cavaliers e gli Spurs di Belinelli : Nella notte italiana 10 match validi per la regoular season NBA si sono disputati oltreoceano: ecco i Risultati maturati Ben 10 sono stati i match della regular season NBA andati in scena nella notte italiana. Sui parquet oltreoceano tante sono state le sfide avvincenti, tra cui spicca la vittoria dei Lakers su Minnesota. La squadra di LeBron James (capace di segnare 24 punti e far segnare 10 rimbalzi e 9 assist) ha vinto in casa ...

Nba 2019 - i risultati della notte (7 Novembre) : Luka Doncic guida i Mavs - Portland ferma i Bucks - prosegue la crisi di Suns e Wizards : Solamente quattro match si sono disputati nella nottata NBA, ma non sono certo passati inosservati. I Portland Trail Blazers, per esempio, rifilano la seconda sconfitta stagionale ai Milwaukee Bucks, confermandosi una realtà della Western Conference, mentre vincono in casa Dallas Mavericks e Charlotte Hornets ed i Brooklyn Nets passano sul parquet dei Phoenix Suns. Il match più “nobile” della nottata NBA si è giocato al Moda Centre ...

Risultati Nba – McCollum ferma Antetokounmpo - ok Hornets e Mavericks : colpo in trasferta per i Nets : McCollum ferma i Bucks di Antetokounmpo con 40 punti, vittorie per HorNets, Mavericks e Nets: i Risultati dei match della notte NBA Poker di match davvero interessanti in programma nella notte italiana. Sul parquet dello Spectrum Cente di Charlotte, gli HorNets superano gli Atlanta Hawks senza troppi problemi, grazie ai 29 punti e 7 assist di un super Kemba Walker. Negli ospiti si mette in luce Trae Young in doppia doppia (18 punti e 10 ...

Risultati Nba – Murray e LaVine show nella notte : Danilo Gallinari da applausi - sorridono gli Warriors : Tutte le emozioni delle partite di NBA andate in scena nella notte italian: Gallinari da applausi, LaVine e Murray incontenibili Una intensa notte di sfide: la palla a spicchi americana ha regalato ancora una volta forti emozioni con partite all’ultimo canestro e match appassionanti. nella notte italiana tantissime le sfide che sono andate in scena: si parte da quella tra Detroit Pistons e Miami Heat, terminata all’overtime con ...

Nba 2019 - i risultati della notte (6 Novembre) : vincono i Clippers di Gallinari. Denver supera Boston - Golden State prosegue la striscia vincente : Nove partite nella notte NBA. Continua la striscia positiva dei Golden State Warriors, che sono arrivati alla nona vittoria consecutiva dopo aver superato 117-101 i Memphis Grizzlies. Ventisette punti per Klay Thompson, che è il miglior marcatore della partita, mentre Kevin Durant e Steph Curry chiudono rispettivamente con ventidue e diciannove punti a referto. Per Memphis ci sono i diciotto, uscendo dalla panchina, di Dillon Brooks. Altra serie ...

Nba - i risultati della notte : Harden decisivo contro Indiana - Toronto vince anche contro Utah : Indiana Pacers-Houston Rockets 94-98 Ripartire dalle basi, soprattutto dalla difesa. Al resto poi, pensa l'MVP in carica. Questa la formula, non tanto magica, applicata da coach Mike D'Antoni ai suoi ...

Nba - risultati della notte : Philadelphia ancora sconfitta lontano da casa - Washington torna a vincere : Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers 122-97 Ci sono due problemi molto seri in casa 76ers. Il primo è il mal di trasferta: in questa stagione la squadra di coach Brett Brown non ha ancora vinto una ...

Nba 2019 - i risultati della notte (5 novembre) : Toronto e Milwaukee vincono ancora - cadono Spurs e Lakers : Sette partite nella notte NBA. I Milwaukee Bucks e i Toronto Raptors superano rispettivamente i Sacramento Kings e i Los Angeles Lakers nei due incontri più attesi della giornata e mantengono la testa della Eastern Conference. cadono i San Antonio Spurs contro gli Orlando Magic nonostante una buona prova di Marco Belinelli. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati. Nel primo incontro in programma ampio successo dei Milwaukee Bucks contro i ...

Nba 2019 - i risultati della notte : Toronto e Milwaukee vincono ancora - cadono Spurs e Lakers : Sette partite nella notte NBA. I Milwaukee Bucks e i Toronto Raptors superano rispettivamente i Sacramento Kings e i Los Angeles Lakers nei due incontri più attesi della giornata e mantengono la testa della Eastern Conference. cadono i San Antonio Spurs contro gli Orlando Magic nonostante una buona prova di Marco Belinelli. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati. Nel primo incontro in programma ampio successo dei Milwaukee Bucks contro i ...

Risultati Nba : duro -30 per Minnesota - crollano Sixers e Lakers - risorgono invece gli Wizards : NBA, sconfitte cocenti per Sixers e Lakers, così come per Minnesota che ha preso un -30 durissimo da Portland NBA, sei le gare della notte americana, senza tener conto della vittoria dei Bucks sui Kings della serata di ieri. I Los Angeles Lakers non riescono proprio a prendere un ritmo decente, la squadra di LeBron e soci è caduta sul parquet di casa contro i Raptors dopo la vittoria con Portland, 107-121 il finale. 18 punti per James, ...

Risultati Nba – I Lakers non danno scampo a Portland - sorrisi anche per Spurs e Rockets : I Lakers vincono in trasferta sul parquet di Portland, bene anche Indiana e Atlanta che portano a casa il successo contro Boston e Miami Ancora una notte di spettacolo sui parquet oltreoceano. Il divertimento è iniziato nella serata del sabato italiano con la vittoria dei Sixers sui Pistons. I primi a sorridere sono gli Hornets, che hanno trionfato senza fatica contro i Cleveland Cavaliers, per 126-94. I padroni di casa sono stati ...

Risultati Nba – Golden State stende Minnesota - Clippers a valanga sui Magic : sorrisi per Toronto e Indiana : I Warriors non danno scampo ai Timberwolves, superandoli con il punteggio di 116-99. Bene anche Clippers e Toronto, ko invece i Bulls contro Indiana Una serata piena di emozioni e colpi di scena in Nba, tante gare e tanti Risultati a sorpresa che non smettono di entusiasmare i tifosi. Golden State non lascia scampo a Minnesota, infilando la nona vittoria su dieci gare in questo avvio di stagione. Il trio Durant-Curry-Thompson è ...