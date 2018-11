Napoli | Verdi pronto a tornare

Napoli - l'entusiasmo di Verdi : "Che carica il San Paolo!". Con il Genoa fuori Allan? : La presentazione di un nuovo sponsor, My Taxi, è stata l'occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo Simone Verdi, che da quando è a Napoli non aveva ancora avuto incontri ufficiali con la ...

Champions : Verdi - Napoli tra le grandi : ANSA, - Napoli, 8 NOV - "In Champions League abbiamo dimostrato di essere all'altezza delle altre due grandi del girone, siamo lì e ora dobbiamo fare due partite, impegnandoci al massimo per battere ...

Napoli - il rimpasto monocolore di de Magistris : spazio a DemA e alla sinistra vicina ai centri sociali - fuori i Verdi : La conferenza stampa di presentazione è in agenda oggi, venerdì 25 ottobre, a mezzogiorno e mezzo. Ma non c’è suspence sui nomi del rimpasto in giunta a Napoli annunciato quasi dodici mesi fa. Con tempi di cottura così lunghi poteva essere un rimpastone e invece sarà un rimpastino. I nuovi assessori sono due, il sindaco arancione Luigi de Magistris ha già lasciato trapelare da settimane i loro nomi. Si tratta di Laura Marmorale e Monica ...

I Verdi : noi fuori dalla giunta comunale di Napoli perché liberi da de Magistris : 'La scelta di de Magistris è unilaterale e non ci trova d'accordo. Siamo di fronte a un monocolore politico, non c'è più la coalizione. Cosa faremo? Venerdì decideremo il da farsi'. A parlare è ...

Napoli - ecco quando torna Verdi dall'infortunio : Secondo quello che riporta il Corriere dello Sport , il Napoli ritroverà Simone Verdi , dopo l'infortunio di Udine, solo dopo la sosta di novembre, nella gara del 25 contro il Chievo Verona : saranno, quindi, 5 le gare che salterà l'attaccante ...

INFORTUNIO VERDI/ Ultime notizie : salta le partite con Psg e Roma? Problemi muscolari per la punta del Napoli : L'INFORTUNIO di VERDI, rimediato con l'Udinese, lo costringerà a saltare la gara contro il Paris Saint German di mercoledì in Champions League. Distrazione di primo grado all'adduttore (Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 18:03:00 GMT)

Napoli : distrazione adduttore per Verdi : ANSA, - Napoli, 22 OTT - Simone Verdi ha riportato una distrazione di primo grado all'adduttore sinistro nel match di sabato a Udine. L'attaccante del Napoli ha subito l'infortunio muscolare in avio ...

Infortunio Verdi - salta Psg-Napoli / Distrazione di primo grado dell'adduttore sinistro : L'Infortunio di Verdi, rimediato con l'Udinese, lo costringerà a saltare la gara contro il Paris Saint German di mercoledì in Champions League. Distrazione di primo grado all'adduttore (Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 15:57:00 GMT)

Infortunio Verdi : salta Psg-Napoli/ Ultime notizie - come sta? Problema muscolare - ecco quando torna : Infortunio Verdi: salta Psg-Napoli. Ultime notizie, come sta l'attaccante partenopeo? Problema muscolare nel corso della sfida con l'Udinese, ecco quando torna(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 15:15:00 GMT)

Napoli - tegola Verdi : l’attaccante azzurro resterà fermo 1 mese! : Proprio non ci voleva! Staranno pensando questo i tanti tifosi del Napoli costretti a convivere, ogni stagione, con giocatori infortunati. Dopo Ghoulam e Meret, è arrivato anche il turno di Simone Verdi. L’ex attaccante del Bologna ha infatti subito una distrazione muscolare di primo grado che lo terrà lontano dai campi di gioco per almeno […] L'articolo Napoli, tegola Verdi: l’attaccante azzurro resterà fermo 1 mese! proviene ...

Infortunio Verdi - non arrivano buone notizie per il Napoli : gli ultimi aggiornamenti : Infortunio Verdi – Il calciatore del Napoli, uscito dopo appena quattro minuti di gioco dal match del “Friuli” contro l’Udinese, ha effettuato gli esami per capire la reale entità dell’Infortunio muscolare occorsogli sabato scorso. Da un comunicato del club traspare come Verdi abbia subito una distrazione muscolare di primo grado all’adduttore sinistro, il che significa che difficilmente il numero nove ...

Infortunio Verdi - il Napoli svela quanto accaduto : i dettagli : Infortunio Verdi, il calciatore del Napoli salterà la gara contro il PSG in Champions League, ecco i dettagli del problema fisico Infortunio Verdi – “Distrazione di primo grado all’adduttore sinistro. Questo l’esito degli esami medici ai quali Simone Verdi si è sottoposto questa mattina, dopo l’Infortunio di domenica a Udine. L’attaccante azzurro oggi farà terapie”. Questo quanto comunicato stamane ...

Napoli - probabile stiramento per Verdi : Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, è invece probabile che si tratti di uno stiramento per l'esterno azzurro.

Udinese-Napoli - infortunio Verdi : le ultime sulle condizioni del giocatore azzurro : Il giocatore del Napoli ha lasciato il terreno di gioco dopo una manciata di secondi per un indurimento muscolare Arrivano le prime notizie sulle condizioni di Simone Verdi, uscito dopo una manciata di secondi dall’inizio del match tra Udinese e Napoli. L’esterno azzurro lamenta un indurimento muscolare che verrà valutato nella giornata di domani, quando l’ex Bologna farà gli esami di rito. Un problema sorto già nel ...