Napoli | Mertens e Verdi di nuovo in gruppo

Napoli - sollievo Mertens : sarà in panchina a Genova : La Gazzetta dello Sport spiega come Dries Mertens , uscito dolorante nel match con il PSG , accusi ancora dolore per la spalla infiammata. Gli esami strumentali hanno evidenziato una distorsione della spalla, esclusa ...

Infortunio Mertens - paura Napoli : esce l’attaccante : Infortunio Mertens – Si sta giocando la gara di Champions League valida per la 4^ giornata in campo Napoli e Psg che si stanno affrontando in un match scoppiettante. A pochi minuti dal termine il punteggio è fermo sull’1-1, Insigne su rigore ha risposto a Bernat. Nel finale tegola per Ancelotti, problema alla spalla per Mertens, costretto al cambio, al suo posto Ounas. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...

Live Napoli-Paris S. Germain 1-1 Mertens si fa male - dentro Ounas : E' una partita fondamentale quella che affronta il Napoli questa sera al San Paolo contro il Paris Saint Germain, quasi una finale anticipata per la corsa ad un posto negli ottavi di finale:...

LIVE Napoli-Psg - Champions League in DIRETTA : show al San Paolo - Mertens e Insigne vs Cavani - Neymar e Mbappé : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli-Psg, partita valida per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019. Al San Paolo è atteso il pubblico delle grandi occasioni, pronto a sostenere i partenopei in un match importante per la qualificazione agli ottavi di finale. Gli azzurri di Carlo Ancelotti, attualmente secondi nel gruppo C a quota 5 punti, cercheranno la vittoria per garantirsi una chiara situazione ...

Mertens e le ombre sul futuro al Napoli : “io in Cina? Tra un anno scade il contratto” : Dries Mertens allettato dall’idea di andare a giocare in Cina, i tempi di tale trasferimento sono però ancora incerti Dries Mertens ha posto qualche dubbio sulla sua permanenza al Napoli nelle prossime stagioni. Parlando a South China Morning Post, il calciatore belga ha dichiarato: “futuro in Cina? Non si sa mai, tra un anno mi scadrà il contratto in azzurro, forse potrebbe accadere in quel momento. Ho preferito restare in ...

Napoli - Mertens spaventa i tifosi : “Futuro in Cina? Tra un anno magari…” : Dries Mertens è uno degli elementi più importanti della rosa del Napoli, ovviamente non per la tripletta realizzata venerdì contro l’Empoli, ma per quanto dimostrato nel corso degli anni della sua permanenza sotto il Vesuvio. In estate, nonostante le voci su un possibile trasferimento in Cina, il folletto belga ha preferito declinare in accordo con la famiglia per provare a vincere qualche trofeo con la maglia del Napoli sotto la ...

Napoli - attacco super senza Sarri : Insigne record - Mertens da applausi : Manita. Negli ultimi anni si dice così. L?esterofilia nel pallone guarda alla Spagna, a quel modo di divertire, vincere e segnare tanto. Lo ha fatto anche il Napoli, che pure nelle...

Napoli - Mertens prevede il gol di Milik : esulta prima del tiro del polacco. VIDEO : Il fiuto del gol di Dries Mertens. Non è ancora una definizione da Treccani, ma una legge del calcio che ogni giorno diventa più forte e fa godere tutti i napoletani. È una sensazione che il belga non ...

Mertens fa tripletta - il Napoli cala il pokerissimo : Classica partita che precede i grandi appuntamenti. Anche se involontariamente, il Napoli l'ha interpretata così: turnover abbondante, gioco poco spettacolare, pragmatismo allo stato pure e un contropiede micidiale che colpisce mentre gli altri provano a farsi belli nel palleggio. Con un superCiro Mertens basta e avanza per mettere sotto un Empoli che ha provato a giocarsela a viso aperto, alzando il volume del match, portando un pressing ...