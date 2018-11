Napoli - Ancelotti : «Il lavoro di Sarri è stato di fondamentale importanza» : «Il terreno non era solo ben arato, c'era già un'erba rigogliosa: il lavoro che ha fatto Sarri è stato di fondamentale importanza». Lo ha detto il tecnico del...

Ancelotti : 'Così ho convinto Hamsik a restare a Napoli' : ROMA - 'Sapevo che Hamsik aveva avuto un'offerta per andare via, allora gli ho spiegato che per me era un giocatore importante e che mi avrebbe fatto piacere se fosse rimasto. Gli ho anticipato che ...

Napoli - Ancelotti “ringrazia” Sarri : “il suo lavoro è stato fondamentale” : Napoli, Ancelotti ha reso i dovuti meriti a Maurizio Sarri, il quale gli ha lasciato una squadra d’alto livello nelle mani “Il terreno non era solo ben arato, c’era già un’erba rigogliosa: il lavoro che ha fatto Sarri è stato di fondamentale importanza“. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, in una intervista che andrà in onda alle 15.00 su Dazn di Diletta Leotta, parlando del suo predecessore ...

Il Napoli di Ancelotti : giocare più partite in una sola : Come ha giocato Tuchel La più grande differenza tattica tra l’era Ancelotti e l’era Sarri riguarda il differente approccio al gioco, proprio in senso filosofico. Se fino a maggio 2018 il Napoli era una squadra che cercava sempre e comunque di imporre il proprio contesto, i propri principi, finanche le proprie spaziature e i propri meccanismi difensivi ed offensivi, ora la situazione è decisamente diversa. Ovvero, il Napoli muta ...

Napoli - Insigne è l'uomo Champions. Con Ancelotti la consacrazione : Nessuno meglio di lui nella storia del Napoli in Champions: Lorenzo Insigne ha segnato in tutte le ultime 5 partite al San Paolo. E al di là dei gol parliamo di prestazioni mature, di un campione che ...

Napoli - Koulibaly elogia Ancelotti : 'Persona perbene - spero di diventare saggio come lui' : E proprio del suo allenatore ha parlato il difensore al termine dell'incontro ai microfoni di Sky Sport. "Vorrei diventare come Carletto" Parole di stima quelle di Koulibaly, conquistato non solo ...

Napoli-PSG - Ancelotti : “I risultati con il PSG sono positivi” : Napoli-PSG, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha commentato il pareggio ottenuto in casa contro il PSG in Champions League: “Nella ripresa abbiamo cercato di modificare un po’ l’atteggiamento, eravamo troppo prudenti, lasciavamo troppo spazio ai tre centrali che hanno controllato il ritmo. Noi dovevamo […] L'articolo Napoli-PSG, ...

Il Napoli di Ancelotti è l’uomo Rockford : capisce il momento : Una squadra intelligente Un quarto d’ora da raccontare ai nipotini. Ma stavolta non la perdiamo. No. La pareggiamo. Uno a uno, perché l’uno a uno ci serviva. Il Napoli sa giocare più partite in una stessa partita. È diventata una squadra intelligente. Bisogna avvisare Nanni Moretti, deve girare il remake di “Bianca”: alla voce intelligenza collettiva non può esserci più la Juventus di Omar Sivori, deve aggiornare la definizione con ...

Napoli-Psg - dalle 21.00 La Diretta Ancelotti si gioca la qualificazione Cavani in panchina : E' una partita fondamentale quella che affronta il Napoli questa sera al San Paolo contro il Paris Saint Germain, quasi una finale anticipata per la corsa ad un posto negli ottavi di finale: vincendo, ...

Napoli-Psg - le formazioni : Ancelotti conferma l’undici dell’andata : Le scelte di Ancelotti e Tuchel Le formazioni ufficiali di Napoli-Psg, calcio d’inizio alle ore 21.00. Ancelotti conferma gli stessi undici che hanno giocato il match d’andata, Maksimovic terzino destro e Mertens-Insigne coppia offensiva. Tornano Allan e Hamsik a centrocampo. Per la prima volta, il tecnico azzurro schiera dal primo minuto un undici titolare già utilizzato in precedenza. Napoli: Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, ...

Napoli - De Laurentiis : 'Sarà una notte magica. Con Ancelotti salto di qualità' : Aurelio De Laurentiis lascia lo splendido palazzo di Posillipo, con vista Capri, dove ha pranzato con i vertici del Psg e si mostra ottimista sulla sfida serale: 'Sarà una notte magica, speriamo per ...

So Foot elogia Ancelotti : “Ha aggiornato il software del Napoli” : Rinnovare la facciata, preservare le fondamenta Il Napoli visto e percepito dall’estero è uno dei punti più importanti del nostro progetto giornalistico-narrativo. Oggi leggiamo il pezzo di So Foot, magazine francese sempre molto stimolante nelle sue analisi. Alla vigilia del match contro il Psg, la riflessione verte sulla transizione tra Sarri ed Ancelotti, sui cambiamenti apportati dal tecnico emiliano. Leggiamo: «Maurizio Sarri è un ...

Napoli-PSG - Blanc : 'Ancelotti ha migliorato una squadra già forte - mi piacerebbe allenare in Italia' : Blanc ne ha parlato così: "Il girone del PSG è molto difficile " ha spiegato l'ex difensore campione del mondo con la Francia nel 1998 nel corso di un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport -, ...