Muos | M5s | “Governo non si presenterà in giudizio contro il ricorso” I legali | “Così può

(Di giovedì 8 novembre 2018) Dietrofront, ma non troppo. Il governo non sarà presente al ricorso per fermare il, è questa la novità dopo l’incon la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, degli esponenti siciliani del Movimento 5 stelle: il consigliere regionale, Giampiero Trizzino, e il presidente della commissione Difesa della Camera, Gianluca Rizzo. Un patto di non belligeranza con i Nosbandierato dal M5s Sicilia con soddisfazione: “Un fatto storico”. “Sa tanto di tradimento delle aspettative e del voto dei cittadini”, dicono invece gli attivisti No, secondo i quali potrebbe “addirittura essere un boomerang”. Non placa gli animi, dunque, l’intra Trenta e gli esponenti isolani del M5s. Il clima si era surriscaldato dopo la notizia che il ministero della Difesa aveva presentato una memoria in vista dell’udienza di fronte al Consiglio di giustizia amministrativa (cioè l’organo ...