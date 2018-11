Muore a 19 anni Verena Erlacher | promessa del calcio femminile italiano

Mondo del calcio sotto shock : calciatrice Muore a 19 anni : mistero sul decesso [NOMI e DETTAGLI] : E’ un giorno triste per tutto il Mondo del calcio, un grave lutto ha infatti colpito il calcio femminile. E’ morta Verena Erlacher, centrocampista offensiva originaria di Lagundo, la calciatrice aveva appena 19 anni. In passato aveva militato in serie A con il CF Alto Adige ed era stata convocata nelle Nazionali giovanili, under 16 e 17. Per il momento sono ignote le cause del decesso, la Lega Nazionale Dilettanti ha annunciato ...

Jack Chapman - Muore a 28 anni per una “embolia da silicone” : ne aveva iniettato troppo nelle parti intime : Morire a 28 anni per le complicazioni dovute all’iniezione di troppo silicone nel pene e nello scroto. La tragica fine del giovane australiano Jack Chapman sta rimbalzando in ogni angolo dei social. Come riportano i tabloid anglosassoni, il ragazzo che viveva da anni a Seattle ed era parte attiva della comunità BDSM di San Francisco, è morto per le complicazioni dovute ad una “sindrome di embolia da silicone”. Perché l’iniezione fatale avvenuta ...

I medici pensano abbia l’influenza e lo rimandano a casa : Arlo Muore 48 ore dopo a 2 anni : La storia di Arlo Upton, bimbo australiano di due anni, morto la scorsa settimana dopo che i medici lo avevano rimandato a casa perché affetto da influenza. Tuttavia, la febbre e i dolori muscolari nascondevano dell'altro: il piccolo era affetto da mutazione genetica chiamata carenza di LPIN1. "È successo tutto in fretta. Non possiamo ancora credere che non sia più qui".Continua a leggere

Cade dall’impalcatura e viene trafitto dal cancello. Muore muratore di 36 anni : Pier Claudio Mangherini, un muratore di 36 anni di Comacchio, è morto ieri dopo essere caduto da un'impalcatura ed essere stato trafitto da un'inferriata.Continua a leggere

Elezioni Usa : Gracie - 82 anni - vota per la prima volta nella sua vita e Muore dopo qualche ora : La storia di Gracie Lou Phillips, una anziana del Texas di 82 anni morta dopo aver votato per la prima volta nelle Elezioni di midterm negli Stati Uniti. Gravemente malata, ha chiesto di uscire dall’ospedale perché desiderava votare. L’hanno fotografata sorridente dopo il voto e dopo qualche ora è morta circondata dai suoi figli.Continua a leggere

Ce l'ho fatta! Ho votato - a 82 anni Gracie vota per la prima volta - in Texas - e dopo poche ore Muore : Era felice Gracie dopo aver votato, nonostante avesse difficoltà a muoversi ha fatto finta di ballare intorno al suo deambulatore. A 82 anni aveva messo la scheda elettorale nell'urna per la prima volta. Aveva scelto di andare a votare, per le elezioni di midterm, in Texas, nonostante fosse ricoverata in ospedale perché molto malata. "Ce l'ho fatta, ho votato", ha esclamato, come raccontano i familiari al Washington Post. poche ore dopo aver ...

Cosenza. Studentessa di 16 anni mangia una caramella e Muore : shock anafilattico : La ragazzina, che frequentava il liceo Scientifico Giovambattista Scorza, è deceduta all’Ospedale di Cosenza: era arrivata in Pronto Soccorso ad ora di cena in gravissime condizioni. Domani i funerali. Pare che Barbara fosse allergica al latte.--Tragedia a Cosenza. Barbara, una ragazzina di 16 anni, è morta a causa di un probabile shock anafilattico provocato da una caramella che avrebbe ingerito. Il dramma intorno alle 21.30 di ieri sera, 5 ...

Mangia una lumaca viva per scherzo e Muore dopo otto anni di sofferenze : Mangia una lumaca viva per scherzo, va in coma, rimane paralizzato per oltre 400 giorni, e dopo otto anni di sofferenze muore. La tragedia del 29enne australiano Sam Ballard sta rimbalzando su tutti i social, ed è perfino finita anche sul sito web del Time. Tutto ha inizio quasi dieci anni fa, quando l’appena diciottenne, giovane promessa del rugby, in compagnia di amici si infila in bocca una lumaca cruda. Un gioco, uno scherzo, una bravata da ...

Caserta : Mirko Muore a soli 18 anni - fatale l'incidente in moto : Tragedia nella notte tra sabato 3 e domenica 4 novembre: un giovane di soli diciotto anni perde la vita in to ad un violento incidente stradale sulla Strada Sannitica 265, tra Marcianise e Maddaloni. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi giunti sul luogo, per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Il fatale scontro in moto I fatti si sono verificati appena due giorni fa, al confine tra Napoli e Caserta: Mirko D'Antico, originario di ...

