Moscovici sulla Manovra | dialogo con Italia ma rispettare regole

La mano tesa di Moscovici al governo sulla manovra : Il commissario europeo agli affari economici, Pierre Moscovici, ha lamentato che il governo Conte sulla manovra non ha mantenuto gli accordi, ma ha non ha chiuso al dialogo: "La mia porta è sempre aperta e spero che il governo italiano ascolti questo messaggio", ha affermato in un'intervista a Repubblica. "Sento dire che sarebbe la manovra del popolo contro la burocrazia ma non è cosi'", ha ...

In arrivo la lettera Ue chiede chiarimenti sulla manovra. Moscovici ne parlerà con Tria e Mattarella : C'è posta per Roma. Mittente: Bruxelles, Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea. La lettera con la richiesta di chiarimenti sul documento programmatico di bilancio italiano verrà pubblicata oggi, apprende Huffpost a Bruxelles. Oggi: proprio nel giorno in cui il commissario agli Affari Economici Pierre Moscovici è in missione a Roma per incontrare il ministro del Tesoro Giovanni Tria, il ministro degli Esteri Enzo ...

Fico incontra Moscovici a Bruxelles : "No a pregiudizi Ue-Italia - lavorare sulla manovra" : "L'incontro è stato senza dubbio costruttivo, si sente l'esigenza di abbassare i toni in generale, uscire tutti dalle dichiarazioni mediatiche ed entrare nella politica, perché nella politica ci sono margini di dialogo". Così il presidente della Camera Roberto Fico in un punto stampa da Bruxelles dopo aver visto il commissario Ue per gli Affari Economici Pierre Moscovici. "No a ...

Moscovici : “In Italia governo euroscettico e xenofobo - sulla manovra rispetti le regole” : Come gli ungheresi «anche gli Italiani hanno optato per un governo decisamente euroscettico e xenofobo, che sulle questioni migratorie e di bilancio sta cercando di sbarazzarsi degli obblighi europei». Sono le parole del commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, a margine del suo intervento all'International Economic Forum of the America...

