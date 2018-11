Morte improvvisa feto | indagini su aborto

Ad Arezzo i cardiologi scoprono i meccanismi della Morte cardiaca improvvisa : Arezzo , 20 ottobre 2018 - Un importante studio della cardiologi a dell'ospedale San Donato di Arezzo è stato appena pubblicato sulla più importante rivista cardiologi ca mondiale, Journal of the ...

Salute : scoperta la causa della Morte improvvisa di giovani atleti : Ricercatori dell’Università di Padova hanno scoperto un gene coinvolto nella cardiomiopatia aritmogena, responsabile di morte improvvisa di giovani atleti: si tratta di una malattia ereditaria, che colpisce una persona ogni 5000 e provoca 2 vittime l’anno ogni 100mila persone under 35. Per la malattia, nota al grande pubblico per avere colpito atleti e calciatori famosi, non esiste una cura. E’ stato il gruppo di ricercatori ...