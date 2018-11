Morta Verena Erlacher | promessa del calcio donne | aveva 19 anni

Calcio femminile in lutto : è Morta la calciatrice Verena Erlacher - aveva solo 19 anni : Verena Erlacher è morta a 19 anni, ancora sconosciute le cause del decesso della giovanissima calciatrice Verena Erlacher, centrocampista offensiva italiana nata a Lagundo, è morta oggi. La calciatrice protagonista con la Nazionale Azzurra Under 16 e 17 qualche anno fa e attualmente con il club altoatesino del Uterland Damen, è deceduta per cause sconosciute. A comunicare la notizia della morte della 19enne il suo club.L'articolo Calcio ...