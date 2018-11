Morta Mariasilvia Spolato | la prima donna italiana a dichiararsi gay

E' Morta Mariasilvia Spolato prima italiana a dichiararsi omosessuale : Era il 1972 quando Mariasilvia Spolato partecipò alla manifestazione femminista dell'8 marzo a Roma come donna-sandwich: esibiva con orgoglio un cartello con scritto 'Liberazione omosessuale ' e ...

È Morta Mariasilvia Spolato prima italiana a dichiararsi omosessuale : Scomparsa a 83 anni in una casa di riposo di Bolzano. Il coming out nel 1972 le costò il posto da insegnante e la costrinse a vivere per strada