Mondo del calcio sotto shock | calciatrice muore a 19 anni | mistero sul decesso NOMI e

(Di giovedì 8 novembre 2018) E' un giorno triste per tutto il mondo del calcio, un grave lutto ha infatti colpito il calcio femminile. E' morta Verena Erlacher, centrocampista offensiva originaria di Lagundo, la calciatrice aveva appena 19 anni. In passato aveva militato in serie A con il CF Alto Adige ed era stata convocata nelle Nazionali giovanili, under 16 e 17. Per il momento sono ignote le cause del decesso, la Lega Nazionale Dilettanti ha annunciato che in occasione delle gare del campionato di Serie C, Trento Clarentia-Como 2000 e Venezia-Unterland Damen, in programma domenica 11 novembre, verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Verena. Una notizia tristissima e che ha sconvolto tutto il mondo del calcio.