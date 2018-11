Minou | la storia di una migrante «al contrario»

vanityfair

Ogni giorno sentiamo notizie di migranti che scappano dalla loro terra per cercare speranza altrove, e l'Italia è senz'altro una delle destinazioni più facili da raggiungere. Ma raramente succede che i migranti arrivino nel nostro Paese e poi ritornino nel proprio.Mouhadeli fa parte di questa minoranza: dall'Italia si è riportata a casa quell'esperienza che le ha permesso un ottimo lavoro in Iran con cui mantenere all'università i suoi figli che invece sono rimasti qui. Una, la sua, che vale la pena di essere raccontata.è nata in Persia, dove lo Scià Reza Pahlavi, che aveva reso ricco e potente quel piccolo Stato, ...