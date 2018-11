Milano | paura a Linate | furgoncino urta ala di un aereo

ilgiornale

: Paradossalmente michi mi sento quasi più “tranquilla”, nel senso che mi auguro gli sia servita per svegliarsi e chi… - gvdybl : Paradossalmente michi mi sento quasi più “tranquilla”, nel senso che mi auguro gli sia servita per svegliarsi e chi… - allnews24eu : Paura a Linate: il camioncino urta l'aereo. A bordo anche il rapper Ghali (video) - AllNews24 - Incidente, per f… -

(Di giovedì 8 novembre 2018) L'era fermo sulla pista quando undel catering hato un'ala del velivolo Alitalia procurandoe panico a bordo e facendo bloccare l'aeroporto per qualche oraL'avrebbe dovuto prendere il volo in direzione Napoli ma è rimasto sulla pista e tutti i passeggeri sono stati fatti scendere. Stanto alle prime sommarie informazioni diToday non ci sarebbero feriti, i passeggeri dell'Az1293 sarebbero stati fatti scendere e accompagnati nuovamente al gate di partenza in attesa di un nuovo imbarco.L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 10:20, l'aeroporto è stato immediatamente bloccato per questioni di sicurezza e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che dopo gli opportuni rilevamenti hanno appurato che non ci sia stata alcuna fuoriuscita di carburante. Ora si sta indagando sulle cause dell'incidente, per ora l'ipotesi che prevale è quella ...