Milano | Papà picchia mamma | 13enne chiama i carabinieri e fa arrestare il

Milano - il giudice : “Riconoscere due papà di una bimba”. La maggioranza si spacca : contrari 3 consiglieri di Sala e una del Pd : Il giudice ordina di riconoscere due papà e la maggioranza di centrosinistra che governa Milano si spacca. “Da cattolico impegnato in politica mi dissocio radicalmente dalla posizione del mio sindaco, perché le persone in privato possono fare ciò che vogliono ma non possono comprare bambini, affittare uteri e dichiararsi madri e padri di figli non loro”. A dichiararlo è Enrico Marcora, esponente della lista civica Noi Milano che ...