Milano in calo dopo le previsioni Ue | lo spread sale a 294 punti

Borsa : Milano chiude in calo - -0 - 57% : ANSA, - Milano, 8 NOV - Seduta negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,57% a 19.429 punti.

Borsa - avvio positivo per Milano e le altre europee. Spread Btp-Bund in lieve calo a 294 punti : avvio positivo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,6%, l'Ftse It All-Share un aumento dello 0,7%. Lo Spread tra Btp e Bund apre in lieve calo a 294 punti contro i ...

Borsa - Milano chiude in leggero calo : La Borsa di Milano non riesce a capitalizzare il rialzo della seconda fase della seduta e chiude in leggero calo. Il Ftse Mib perde lo 0,07% e lo spread torna in area 300 punti base, le altre piazze ...

Piazza Affari : netto calo registrato da Fiera Milano : A picco illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che presenta un pessimo -2,28%. A livello comparativo su base settimanale, il trend ...

Borsa Milano chiude in calo con banche : ANSA, - Milano, 5 NOV - Piazza Affari è stata la Borsa peggiore fra le europee, che hanno chiuso in ordine sparso, in attesa dell'esito del voto americano di metà mandato, domani. Milano ha perso lo 0,...

Borsa : Milano chiude in calo dello 0 - 56% : ANSA, - Milano, 5 NOV - Piazza Affari ha chiuso in perdita la prima seduta della settimana. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in ribasso dello 0,56% a 19.281 punti.

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 19% - : ANSA, - Milano, 1 NOV - Avvio di seduta in negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un calo dello 0,19% a 19.014 punti.

Borsa : Milano chiude in calo - -0 - 22% - : ANSA, - Milano, 30 OTT - Chiusura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede lo 0,22% a 18.998 punti.

ANSA, - Milano, 26 OTT - Avvio negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una perdita dello 0,50%, l'Ftse It All-Share un calo dello 0,53%.

Smog in calo a Milano : via libera ai veicoli diesel Euro 4 : Le centraline di Arpa di Milano e Città metropolitana hanno registrato per tre giorni consecutivi l’abbassamento di concentrazione delle polveri sottili (PM10) nell’aria sotto la soglia prevista di 50 µg. Per questo da oggi, venerdì 26 ottobre, saranno disattivate le misure temporanee di primo livello del Protocollo Aria delle regioni del bacino Padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna) e i veicoli privati diesel Euro 4 potranno ...

Borsa Milano ha chiuso in calo dell'1 - 7% : ANSA, - Milano, 24 OTT - Piazza Affari chiude in forte calo. All'indomani della bocciatura della manovra da parte dell'Ue, il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in ribasso dell'1,69% a 18.485 ...