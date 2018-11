calcioweb.eu

: #Milan, paura per #Musacchio: il difensore sviene in campo - CalcioWeb : #Milan, paura per #Musacchio: il difensore sviene in campo - TotemA_ : È tempo che sfugge, niente paura Che prima o poi ci riprende • #SanVitoinPasquirolo #milano #milan #seemycity… - milan_addicted : RT @Una_Gioia_Mai: Ultimamente ho paura. Non è una sensazione è una costante. Ho paura di non riuscire a realizzare nulla di buono nella vi… -

(Di giovedì 8 novembre 2018) Si sta giocando la gara di Europa League, inBetis eche si stanno affrontando in una partita avvincente, 1-1 il risultato a 10 minuti dal termine, in rete Suso. A 10 minuti dal termineper, il calciatore è uscito dalin barella, al suo posto Romagnoli.per il calciatore che però è uscito dalcosciente. Accertamenti nelle prossime ore. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloper: ilinCalcioWeb.