Milan | paura per Musacchio dopo uno scontro con Kessiè VIDEO

Milan - paura per Musacchio : il difensore sviene in campo : Si sta giocando la gara di Europa League, in campo Betis e Milan che si stanno affrontando in una partita avvincente, 1-1 il risultato a 10 minuti dal termine, in rete Suso. A 10 minuti dal termine paura per Musacchio, il calciatore è uscito dal campo in barella, al suo posto Romagnoli. paura per il calciatore che però è uscito dal campo cosciente. Accertamenti nelle prossime ore.