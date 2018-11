Migranti | Don Biancalani querela Salvini e 22 hater per i post sulla chiusura del centro

Don Massimo Biancalani querela Matteo Salvini per diffamazione - ha detto “clandestini africani” invece di “Migranti” : Don Massimo Biancalani querela Matteo Salvini (Repubblica) – diffamazione aggravata a mezzo stampa, calunnia e omissione di atti d’ufficio. Don Massimo Biancalani, il prete di Vicofaro simbolo dell’accoglienza ai migranti, ha presentato una querela contro Matteo Salvini. A darne notizia è il quotidiano Il Tirreno. Nella querela, annunciata a inzio settembre e depositata alcuni giorni fa, vengono contestati al ministro degli Interni due commenti ...

Carovana Migranti - i civili delle ronde in Texas rispondono alla chiamata alle armi di Trump. “Esercito Usa preoccupato” : Non solo soldati, ma anche centinaia di civili armati stanno puntando verso il confine meridionale degli Stati Uniti, dove è atteso l’arrivo della Carovana di migranti, partita il 13 ottobre dall’Honduras e arrivata attualmente in Messico. Obiettivo: rispondere alla chiamata alle armi di Donald Trump, che ha già predisposto l’invio di 7mila militari negli Stati al confine, cioè Texas, Arizona e California, entro la fine del ...

Migranti e ius soli - come ne uscirà Donald Trump : In effetti, la genesi dell'Emendamento era stata squisitamente politica. come ricorda l'analista giudiziario di FOX Andrew Napolitano, il "dibattito serio sull'emendamento finora c'era stato solo in ...

Trump : per donne sicurezza - non Migranti : ANSA, - WASHINGTON, 2 NOV - "Le donne non vogliono i migranti della carovana in America, le donne vogliono sicurezza, vogliono stare sicure": lo ha detto Donald Trump in uno dei suoi appelli che ...

Ottanta Migranti abbandonati dagli scafisti su una barca in balìa del mare : tra loro 8 bambini : Le motovedette della Guardia costiera non riescono ad avvicinare l'imbarcazione a bordo della quale si trovano una ottantina di migranti in balia delle onde a circa 8 chilometri dalla costa di Crotone.

Migranti : barca in balia delle onde nel Crotonese - 75 persone a bordo tra cui donne e minori : Gli uomini della Guardia costiera sono impegnati in Calabria nelle difficilissime operazioni di soccorso di una barca a vela con circa 75 Migranti. A bordo dell'imbarcazione che non si riesce ad avvicinare ci sarebbero sedici donne e anche sette minori. Solo due persone, che potrebbero essere gli scafisti, sono riuscite a mettersi in salvo.Continua a leggere

Ragusa - mediatore violenta una donna del centro Migranti : La Squadra Mobile di Ragusa ha eseguito la misura cautelare disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. S.A., anni 26, ...

Ragusa - mediatore violenta una donna del centro Migranti : La Squadra Mobile di Ragusa esegue una misura cautelare nei confronti di un mediatore accusato di violenza sessuale su una donna del centro migranti

Migranti verso il confine - Donald Trump manda l'esercito : Fuggono dalle violenze e non soltanto dal Messico : molti provengono, ad esempio, dall' Honduras , il Paese che detiene il record di Paese con la più alta percentuale di omicidi al mondo . Maria ...

Vicofaro - il mega-blitz alla pizzeria dei Migranti di don Biancalani porta a un nulla di fatto. E il prete andrà a Riace : Sono arrivati in cinquanta, tra polizia, carabinieri, vigili urbani, guardia di finanza, Asl, ispettorato del lavoro e vigili del fuoco. Un blitz alla pizzeria del Rifugiato di Vicofaro promosso e autorizzato, in accordo con il comitato dell’ordine pubblico, dal prefetto Emilia Zarilli che ora dice: “Le pizze erano ad offerta libera e dei 60 migranti presenti solo uno era in una posizione di irregolarità”. Un imponente stuolo di ...

Migranti sfondano cordone polizia al confine croato : ANSAmed, - SARAJEVO, 24 OTT - In Bosnia-Erzegovina circa duecento Migranti hanno sfondato un primo cordone di polizia di fronte al valico di confine croato di Maljevac, a Velika Kladusa , nordovest, , ...

