Mid term | è iniziata la campagna elettorale per il 2020

Futures azionari Usa ed Europei ringraziano le Midterm : ... spiega che sulla base dei risultati elettorali, i Futures azionari statunitensi ed Europei sono in rialzo di circa l'1%, a seguito della risoluzione di una delle fonti di incertezza politica. ...

Il Midterm abolisce per sempre la schiavitù e concede alle galline la libertà di razzolare : Spuntano anche la tassa sulla Silicon Valley per aiutare i senzatetto e la legalizzazione della marijuana in Michigan

Dalle Midterm USA una lezione al PD : la paura non si rincorre - si combatte : "Non è scritto da nessuna parte che davanti alla paura si debba rincorrere e che non si possa mai cambiare. Non è scritto da nessuna parte che davanti all’ottusità maschilista e omofoba si debba per forza decidere di 'non spaventare i moderati'. È completamente antistorico e anti democratico non urlare ad alta voce che le politiche di chiusura dei porti, degli Sprar e delle frontiere sono politiche razziste e fasciste".Continua a leggere

USA - elezioni Midterm : il volto di un'America 'spaccata' da Donald Trump : Una sconfitta [VIDEO], perché i Repubblicani hanno perso la maggioranza alla Camera e, pertanto, sara' possibile per i Democratici contrastare con maggior forza politica le iniziative di Donald Trump. Dall'altro versante, il GOP tiene la maggioranza in Senato. Il Midterm svela il volto di un'America profondamente divisa sull'operato dell'amministrazione Trump e l'esultanza del presidente, accompagnata dai toni inutilmente propagandistici di ...

Beautiful : KIMBERLIN BROWN (Sheila) sconfitta alle elezioni Midterm : Nell’ultimo anno, due volti noti di Beautiful sono scesi in politica, candidandosi per le elezioni al Congresso degli Stati Uniti che si sono tenute nella giornata del 6 novembre (nell’ambito delle votazioni di metà mandato per la presidenza degli USA). Si tratta di KIMBERLIN BROWN, Sheila Carter in Beautiful e Febbre D’Amore, e Antonio Sabato Jr, che nella soap dei Forrester ha interpretato il ruolo di Dante Damiano nelle ...

Esito scontato alle Midterm - e sollievo del mercato : Il principale elemento in grado di impattare sulla politica commerciale US è se aziende e consumatori americani iniziano a patirne gli effetti.

Borsa Tokyo in rally - azionario Asia-Pacifico positivo. Investitori guardano a dichiarazioni Trump post elezioni Midterm : L'indice Nikkei 225 della Borsa di Tokyo ha chiuso le contrattazioni in rialzo dell'1,82%, a 22.583,43 punti, sulla scia dei guadagni riportati da Wall Street nell'afterhours.

Midterm Usa - Trump : 'I repubblicani oltre ogni aspettativa' - E ai democratici : 'Ora collaboriamo in Congresso' : Trump si è presentato davanti ai giornalisti con una insolita cravatta blu, il colore dei democratici. "È stato un grande giorno, un giorno incredibile. Il partito repubblicano ha sfidato la storia ...

Midterm - Trump : risultati oltre le attese - ora collaborazione con i dem : «È stato un giorno incredibile, i risultati che abbiamo ottenuto sono andati oltre ogni nostra aspettativa». Donald Trump esulta per l'esito delle elezioni di Midterm che...

Midterm - dem strappano la Camera dopo 8 anni - Senato ai repubblicani. Ryan : nazione divisa : È ufficiale: i democratici hanno riconquistato il controllo della Camera Usa dopo otto anni. I dem hanno sfondato la quota 218 seggi necessaria per riconquistare il controllo di questo ramo...

Midterm - i finanziamenti delle società - indebitate fine al collo - ai candidati : L'emissione di bond, del resto è stata favorita dai tassi bassi e da agevolazioni fiscali volte a favorire la ripresa dell'economia americana. Molti di questi fondi, come più voltre messo in luce, ...

Le elezioni di Midterm in America : Trump non ha detto nulla sull'economia, che negli USA sta andando meglio che negli altri paesi; la sua è stata una campagna elettorale monocorde , vi ricorda qualcuno nel nostro paese?, basata solo ...

Midterm - la prima mossa di Trump dopo il voto : caccia il ministro della Giustizia Jeff Sessions : Jeff Sessions, ministro della Giustizia dell’amministrazione Trump, si è dimesso con effetto immediato su richiesta del presidente degli Stati Uniti. “Ringraziamo il ministro della Giustizia Jeff Sessions, e gli auguriamo il meglio”, ha twittato il capo della Casa Bianca, annunciando che Matthew Whitaker, capo dello staff di Sessions, sarà temporaneamente segretario alla Giustizia ad interim. “Un sostituto permanente sarà ...

Midterm Usa - Trump perde il mito di “invincibile”. I suoi messaggi conquistano l’America rurale. Ma la piccola borghesia (anche repubblicana) gli volta le spalle : Donald Trump mostra soddisfazione per il risultato elettorale di medio termine. “Un grande successo”, lo definisce, sottolineando che dove ha fatto campagna – in Florida, Indiana, Missouri – i candidati repubblicani hanno vinto. In realtà, il voto di martedì rappresenta una prima, importante battuta d’arresto alla sua avventura politica. Il messaggio su cui Trump ha sinora modellato la sua presidenza continua a risuonare presso una parte ...