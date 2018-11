Microsoft Store | l’elenco preferenze è ora disponibile al pubblico

Microsoft Launcher 5.0 esce dalla versione beta e ora è disponibile per tutti sul Play Store : Dopo circa un mese di beta test, Microsoft Launcher 5.0 è ora a disposizione per tutti con la versione 5.0.1.46982 (la stessa della versione beta) e presenta una pagina Feed completamente rinnovata e l'attesa l'integrazione con Timeline. Altri aggiornamenti riguardano il calendario, l'invio delle email tramite Cortana e la possibilità offerta ai genitori di visualizzare la posizione dei bambini in tempo reale. L'articolo Microsoft Launcher 5.0 ...

Disponibile la lista dei desideri sul Microsoft Store : La lista dei desideri è una funzione che può tornare molto utile quando si ha a che fare con i negozi online e da oggi anche gli utenti Microsoft potranno usufruirne.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, Microsoft ha aggiornato il suo Store per permettere agli utenti di utilizzare la lista dei desideri, tale funzione è stata in precedenza messa a disposizione degli Xbox Insider (una sorta di beta tester) ma ora è finalmente Disponibile per ...

Xbox One : PUBG e PES 2019 gratuiti sul Microsoft Store per un tempo limitato : Microsoft aveva promesso che, in occasione dell’evento XO18, avrebbe svelato grandissime novità per i fan di PUBG e sembra che una di queste sia proprio il download gratuito. Da alcune ore, infatti, PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) risulta essere del tutto gratis sul Microsoft Store mentre si vocifera che, durante il corso delle prossime settimane, dovrebbe fare il suo approdo anche su PlayStation 4 in seguito al termine del ...

Microsoft Store : in roll-out alcune novità sia per gli utenti Insider che non : La UWP del Microsoft Store ha ricevuto negli ultimi giorni alcune interessanti novità di cui 2 disponibili per tutti e distribuite mediante un update lato server. Changelog Implementata una nuova animazione nel momento in cui si passa da una sezione dello Store ad un’altra. [Solo Insider Release Preview] #MicrosoftStore app updated with this slick new RS5 header pipe animation! #FluentDesign #Windows10 pic.twitter.com/3LAye3Z1Ui — ...

Razer Phone 2 disponibile al preordine su Microsoft Store USA : Come molti di voi sapranno, Razer ha rilasciato qualche giorno fa la versione aggiornata e potenziata del proprio smartPhone: Razer Phone 2. Il dispositivo verrà commercializzato ufficialmente la prossima settimana, il 22 Ottobre, ma è ora disponibile al preordine sul Microsoft Store alla cifra di 799$. Per chi non dovesse conoscere le specifiche tecniche, ecco un breve riassunto: Qualcomm Snapdragon 845 (2.80 GHz) with Adreno 630 GPU and Vapor ...

Fallout 76 : il Microsoft Store svela le dimensioni della versione Xbox One : Come era accaduto per Red Dead Redemption 2, la pagina del Microsoft Store dedicata a Fallout 76 si è aggiornata svelando le dimensioni di questa versione del gioco, che si attesta sui 45,28 GB. Lo riporta Gaming Bolt.Il nuovo titolo sviluppato da Bethesda è un RPG open world quindi era lecito aspettarsi che le dimensioni del gioco sarebbero state considerevoli. In ogni caso, 45 GB non sono neanche tantissimi per un videogioco di questa ...

Il pannello di controllo NVIDIA arriva sul Microsoft Store : Il pannello di controllo ufficiale delle schede video targate NVIDIA, che permette di gestire le impostazioni hardware e dei vari driver, è ora disponibile al download sul Microsoft Store di Windows 10. Descrizione NVIDIA Control Panel è la nuova generazione dell’applicazione di controllo hardware di NVIDIA. Questa soluzione è in grado di sbloccare le pluripremiate funzionalità dei driver hardware e ForceWare. NVIDIA Control Panel è stato ...

Windows Phone 8.1 : Microsoft ha anticipato il blocco degli update dallo store? : Poco meno di tre mesi fa, attraverso un comunicato ufficiale, Microsoft aveva dichiarato che a partire dal primo luglio del 2019 non sarà più possibile rilasciare aggiornamenti sullo store per gli utenti in possesso di uno smartPhone Windows Phone 8.1. Tuttavia, da almeno due settimane a questa parte, molti sviluppatori lamentano l’impossibilità di distribuire update per le versioni precedenti a Windows 10 Mobile e, fra questi, troviamo ...

Microsoft Store : arriva anche in Italia la sezione “Dispositivi” : Dopo aver abilitato il 26 luglio gli acquisiti hardware nella UWP del Microsoft Store, il Colosso di Redmond ha deciso quest’oggi di estendere la disponibilità di un’altra funzione. Da ieri anche gli utenti Italiani (ossia quelli che hanno impostato il Bel Paese come area geografica predefinita di Windows 10) possono osservare nella home page dello Store la presenza della nuova sezione “Dispositivi” insieme a Film e TV, ...

WLinux : la prima distribuzione Linux studiata per WSL arriva sul Microsoft Store : Gli sviluppatori della Whitewater Foundry hanno pubblicato sul Microsoft Store di Windows 10 la loro nuova distribuzione Linux denominata “WLinux”. A differenza delle altre, questa (che è basata su Debian) sarebbe appositamente ottimizzata per la piattaforma WSL permettendo anche un patching più rapido dei bug e il supporto immediato per la maggior parte delle app grafiche. Descrizione WLinux is a fast open source Linux® terminal and ...

Microsoft intenzionata ad aprire un nuovo e gigantesco Store a New York : Mentre Microsoft deve ancora mantenere la promessa di aprire un nuovo Store fisico in Inghilterra, nello specifico Londra, quest’oggi emerge un’altra possibile località. Basandoci esclusivamente su alcuni documenti interni resi pubblici da The Real Deal, pare che la compagnia guidata da Satya Nadella stia lavorando per aprire uno Store a Soho ossia un quartiere di Manhattan, una delle cinque divisioni amministrative della grande New ...

Microsoft Store : Microsoft ha appena rivelato il suo fallimento? : Se prima era soltanto un sospetto, adesso è arrivata l’ufficializzazione da parte della stessa Microsoft: negli ultimi anni le app pubblicate sullo Store sono diminuite e non di poco. Grazie ai colleghi di Bloomberg che hanno trovato alcuni documenti legali interni alla compagnia, quest’oggi scopriamo che nel 2016 il numero delle applicazioni si è ridotto del ben 13% rispetto agli 1,1 milioni registrati durante il 2014 ma non è ...

Microsoft Store realizza le idee più creative : Trattasi di un progetto che punta all'obiettivo di voler realizzare idee innovative in grado di migliorare il mondo e la qualità della vita delle persone attraverso la tecnologia. Chi volesse ...