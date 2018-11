Microsoft Launcher 5 0 esce dalla versione beta e ora è disponibile per tutti sul Play

Microsoft Launcher : arriva ufficialmente la Windows Timeline per tutti : Nel corso dell’evento Surface di ottobre, il Colosso di Redmond aveva preannunciato un major update di Microsoft Launcher (versione 5.0) con interessanti novità. L’aggiornamento di cui vi stiamo parlando è ora in fase di roll-out per tutti gli utenti Android introducendo la Timeline di Windows 10 che permette in sostanza di poter continuare il proprio lavoro iniziato sul PC, sul proprio smartphone o viceversa. Changelog ...

Microsoft Launcher per Android si aggiorna : novità per i widget : Microsoft Launcher ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento numerato 4.13.0.45281 e rilasciato sul Google Play Store per tutti gli utenti in possesso di uno smartphone o tablet Android. Changelog Ora è possibile trascinare e rilasciare i widget da e verso il Feed del Launcher. Inoltre, i widget non hanno più intestazioni quando vengono inseriti. Aggiunta la possibilità di inserire un nuovo evento alla scheda del calendario mediante un semplice ...