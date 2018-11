Mertens campione anche fuori dal campo | il gesto da brividi dell’attaccante

calcioweb.eu

(Di giovedì 8 novembre 2018) Il Napoli sta disputando una stagione importante, partite da protagonista in campionato e Champions League. Dopo un iniziale periodo in panchina momento magico per l’attaccante Dries, nelle ultime oredadel belgadal. Il calciatore del Napoli si è mobilitato per aiutare il piccolo Alessandro Maria Montresor, il bimbo che ha bisogno di un trapianto di midollo.ha pubblicato sui social un video per invitare le persone a farsi avanti. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolodal: ildadell’attaccante CalcioWeb.