Mercato europeo - Il diesel accelera la discesa | -18 | 3% nel terzo trimestre

Auto - Promotor : -23% Mercato europeo settembre - ma +2 - 3% su 9 mesi : Milano, 17 ott., askanews, - Profondo rosso in settembre per il mercato dell'Auto dell'Unione Europea e dell'Efta. Le immatricolazioni fanno infatti registrare un calo del 23,4% rispetto a settembre ...

Non solo grilli e locuste - tra gli alimenti candidati a entrare nel Mercato europeo anche l’olio a base di trans-cannabidiolo : Non solo grilli e locuste (che sono considerati deliziosi in molte parti del mondo), ma l’olio a base di trans-cannabidiolo, derivato dalla cannabis sativa, e il fonio, cereale senza glutine consumato in Africa da sempre ma sconosciuto ai consumatori europei. O l’estratto di foglie di ulivo, che un’azienda olandese chiede di poter vendere come ingrediente per prodotti a base di cereali, latte e derivati, dolciumi e bevande analcoliche. Sono i ...

Mercato europeo - un tour nell'enogastronomia del mondo : Contenuto non disponibile Consenti i cookie cliccando su "Accetta" nel banner" Taglio del nastro per l'ottava edizione del Mercato Europeo a Ferrara. L'appuntamento atteso da tutti i buongustai ...

Mercato europeo - Boom di immatricolazioni ad agosto : +29 - 8% : Il Mercato automobilistico europeo ha segnato un vero e proprio Boom di immatricolazioni in un mese tradizionalmente non significativo come agosto. Secondo i dati dell'Acea (l'associazione europea dei costruttori di auto) le immatricolazioni nell'area Ue + Efta, pari a 1.171.760 unità, sono cresciute addirittura del 29,8%, quasi il triplo rispetto al +10,1% di luglio e decisamente al di sopra del +5,1% di giugno. Il principale fattore di spinta ...

Energia - l'Italia ritira la firma dal regolamento sul Mercato interno europeo : l'Italia ritira la propria firma dal Working Paper 10008/2018 sul regolamento sul mercato interno dell'Energia elettrica. Lo ha annunciato Davide Crippa, sottosegretario allo Sviluppo Economico. Ha ...