Mercati snobbano frenata export in Germania | focus sulla Fed

wallstreetitalia

(Di giovedì 8 novembre 2018) Per il momento le Borse europee stanno ignorando la delusione per il calo delle esportazioni nella prima economia d'Europa , la. L'indice paneuropeo guadagna terreno, traendo beneficio dalle prospettive politico economiche in Usa. Dopo le elezioni midterm, l'idea è che i Democratici riusciranno ...