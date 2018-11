Maxi sequestro eroina | 270 Kg a Genova

Maxi sequestro di eroina - 270 kg in un container nel porto di Genova - : Si tratta della quantità più ingente ritrovata negli ultimi 20 anni. A scoprirla la polizia. La droga, proveniente dall'Iran, era destinata in vari Paesi tra cui l'Olanda, dove, al termine di un'...

Maxi sequestro di eroina in un container al porto di Genova : Roma, 8 nov., askanews, - La Polizia di Stato, dopo una complessa attività d´indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia, ha effettuato a Genova il più ...

Nichelino e Torino. Maxi sequestro di giocattoli e maschere per Halloween : Blitz delle Fiamme Gialle nel Torinese. maschere e giocattoli pronti per essere venduti per la festa di Halloween, sono stati

Napoli - contrabbando sigarette elettroniche : Maxi sequestro di nicotina liquida cinese : Nel corso di indagini nel settore del mercato delle 'sigarette elettroniche' e dei 'liquidi da svapo', i finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Napoli, coordinati dalla locale ...

Maxi sequestro di falso spumante italiano : sequestrate 114 mila bottiglie : Sequestrati dalla guardia di Finanza di Treviso ad un'azienda vinicola della Marca 200 mila litri di vino spumante che riportava in etichetta la produzione italiana, ma che invece era stato preparato ...

Scicli - rifiuti ingombranti in area abusiva : Maxi sequestro : Nella città di Montalbano trovati rifiuti ingombranti della differenziata in area abusiva: maxi-sequestro dei Carabinieri della Tenenza di Scicli

Confermato il Maxisequestro di beni all’ex vicepresidente del Foggia : Il Tribunale del Riesame di Bari ha Confermato il maxisequestro d’urgenza di beni mobili ed immobili per un valore di oltre 14 milioni di euro, gia’ eseguito lo scorso mese di luglio dalle Fiamme Gialle, nei confronti di Massimo Ruggero Curci il commercialista di Carapelle, (Foggia), ex vicepresidente del Foggia Calcio, e di suoi cinque prestanome, tutti suoi familiari. Il provvedimento di sequestro preventivo di urgenza ...

Mafia - Maxisequestro a editore Ciancio : 15.15 Confisca e sequestro per un valore di 150mln per Mario Ciancio Sanfilippo, imprenditore immobiliare ed editore del quotidiano La Sicilia. Il provvedimento è stato chiesto dalla Dda e disposto dal Tribunale di Catania dove l'86enne è sotto processo per concorso esterno in associazione mafiosa. Il sequestro riguarda conti, polizze,31 società - fra cui il quotidiano e la tv di Ciancio -quote di altre 7 società e beni ...

Operazione “Guns and Drugs” - della GdF di Vasto - Maxi sequestro di armi e stupefacenti. : Chieti - Una maxi-Operazione portata a termine dalle fiamme gialle vastesi che hanno scoperto una coltivazione di “Cannabis” (Marijuana) e rinvenuto armi da fuoco nonché munizionamento, detenuti illegalmente. Ad agire gli uomini del Nucleo Mobile della Compagnia Guardia di Finanza di Vasto, impegnati costantemente al contrasto e alla repressione della produzione, del traffico, dello spaccio e della detenzione illecita di sostanze ...

Vieste - inseguimento in mare e Maxi sequestro di marijuana : 2 tonnellate su un super motoscafo : inseguimento in mare come in un film. Protagonisti un elicottero della guardia di finanza e un gommone super motorizzato dei corrieri della droga. Bilancio finale: quasi 2 tonnellate di marijuana ...

Reggio Emilia. Fatture false : Maxi sequestro da 10 milioni : Operazione congiunta di Guardia di Finanza e Polizia nel Reggiano. Le Forze dell’Ordine hanno arrestato quattro persone nell’ambito di un’operazione

Fondi della Lega - confermato il sequestro per risarcire lo Stato dalla Maxi truffa sui rimborsi elettorali : Il tribunale del Riesame ha confermato il sequestro dei Fondi della Lega. Il tribunale ha dunque accolto il ricorso della procura sul sequestro dei Fondi della Lega in relazione alla truffa ai danni ...

Fondi della Lega - confermato il sequestro per risarcire lo Stato dalla Maxi truffa sui rimborsi elettorali : Il tribunale del Riesame ha confermato il sequestro dei Fondi della Lega per risarcire lo Stato dalla maxi truffa sui rimborsi elettorali non dovuti tra il 2008 e il 2010, stimata in 49...

Pellet cancerogeno : Maxi sequestro della Guardia di Finanza - 3 imprenditori denunciati : Provvedimento di sequestro per oltre 240mila chili di Pellet da parte delle FIamme Gialle a seguito di prelievi di campioni e accertamenti tecnico-qualitativi che hanno stabilito la nocività di alcuni prodotti messi in commercio da tre ditte di Piemonte, Lombardia e Veneto. Tre imprenditori denunciati per frodee immissione sul mercato di prodotti pericolosi.Continua a leggere