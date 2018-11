Mattarella | Rischi per nostra economia | servono equilibri dinamici

Mattarella : "Memoria come antidoto al rischio di nuove guerre" : Le nostre Forze armate sono parte fondamentale di questo disegno e sono impegnate per garantire la sicurezza e la pace in ambito internazionale, rafforzando il prestigio dell'Italia nel mondo", ha ...

Ue - Mattarella : evitare rischio di ricadere in errori del passato : Roma, 28 ott., askanews, - 'evitare ogni rischio di ricadere begli errori del passato', quello che portò l'Europa ad essere dilaniata da due guerre. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, ...

Ue - Mattarella : avanti con l'integrazione contro il rischio di errori del passato : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama sull'esigenza di proseguire sul percorso di integrazione dell'Ue. "Dopo le terribili guerre del secolo scorso, del 900, che hanno dilaniato l'Europa, l'integrazione europea e l'Unione Europea hanno avviato un percorso di mettere in comune il futuro dei popoli europei assicurando pace amicizia e collaborazione, ha detto ...

Insulti a Mattarella - Vittorio Di Battista verso processo/ Cosa rischia il padre dell'ex deputato M5s : Insulti a Mattarella, Vittorio Di Battista verso processo: Cosa rischia il padre dell'ex deputato M5s. Le indagini sono state chiuse: presto riceverà la notifica(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 16:11:00 GMT)

Draghi incontra Mattarella - l’Italia rischia la Troika. Ma il governo può sfruttarla a proprio favore : Mario Draghi incontra Sergio Mattarella, è preoccupato. Il presidente della Bce dice al presidente della Repubblica che le manovre messe in campo dal governo Lega-M5s possono provocare dure reazioni da parte dei mercati e un giudizio negativo delle agenzie di rating, in un momento in cui i rubinetti del Quantitative Easing stanno per chiudersi. A questo punto, afferma Draghi, l’unica opportunità di sostegno per l’Italia da parte ...

Draghi da Mattarella : il governo sottovaluta rischi : Il Presidente della Repubblica e quello della Bce, secondo "La Stampa", si sono consultati il più delle volte al telefono, ma con il rialzo dello spread hanno preferito vedersi di persona. Sul versante dell'opposizione interviene il segretario del Pd che boccia il Def.

Spread - incontro privato Draghi-Mattarella <br>Il presidente BCE : "governo sottovaluta rischi" : Il governo sottovaluta il rischio Spread e di questo avrebbero parlato Mario Draghi e Sergio Mattarella ieri mattina al Quirinale. Il presidente della Bce e il Capo dello Stato si erano già sentiti via telefono negli ultimi giorni di turbolenze sui mercati, ma di fronte all’atteggiamento giudicato poco prudente dell’esecutivo tra i due si è reso necessario un faccia a faccia. Così secondo la ricostruzione de La Stampa. Un incontro privato e ...

Mattarella vuol bloccare Salvini Decreto Sicurezza a rischio : Il Decreto Sicurezza fortemente voluto dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini è a rischio. E il principale ostacolo viene proprio dalla massima carica dello Stato, ovvero il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Che fra quest'ultimo e il leader del Carroccio non corra buon sangue è risaputo, ma ora lo scontro potrebbe farsi ancor più aspro Segui su affaritaliani.it