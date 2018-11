Mattarella difende l' Ue | E' vitale

Dopo l'attacco del M5s - Mattarella difende la libertà di stampa : “L'irrobustimento delle voci espressive di identità e realtà rappresenta un servizio reso alla intera comunità della Repubblica: il pluralismo e la libertà delle opinioni sono condizioni imprescindibili per un paese civile, come afferma la nostra Costituzione”. Lo afferma il presidente della Repubbl

Beppe Grillo vs il Colle : Appendino 'difende' Mattarella/ Video - bufera sui 5Stelle "siete destra reazionaria" : Beppe Grillo "spara" sul Colle e su Mattarella: Conte, "ha esagerato". Scaricato da Di Maio e dal M5s, ira delle opposizioni: Video, aveva detto "troppi poteri al Quirinale"

Appendino difende Mattarella da Grillo : "Massima fiducia nel capo dello Stato" : La sindaca di Torino dopo le invettive del comico 5 Stelle: "No a interventi sui poteri del presidente che ho avuto modo di conoscere in occasioni istituzionali"

Mattarella difende le Authority da Salvini-Di Maio/ "Troppo potere inebria" : con Fico si 'oppone' al Governo? : Mattarella: "Costituzione tutela autorità indipendenti e imparzialità di tutti": il Quirinale striglia a distanza Salvini e Di Maio per gli attacchi a Bankitalia dopo critiche su Manovra?

Mattarella difende le autorità indipendenti : 'Nessuno deve avere troppo potere' : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , incontrando al Quirinale alcune scuole superiori, coglie l'occasione per ribadire l'importanza delle autorità indipendenti dopo gli attacchi del ...

Polemiche su dl Salvini; Mattarella difende indipendenza toghe; Alla Dire il Summit delle diaspore : 'Bisogna puntare di più sulla metalmeccanica, spina dorsale dell'economia', sottolinea il vicepresidente di Federmeccanica, Fabio Astori. LEZZI A SINDACI: INVESTIMENTI PER LE AREE INTERNE Superare la ...

Mattarella difende la libertà di stampa : fondamento per la democrazia - : Il capo dello Stato, in un messaggio all'ad della Società Editrice Sud Spa, mette in guardia dai tentativi volti "a ridurre il ruolo del giornalismo". Serve una "stampa credibile, sgombra da ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Mattarella difende l'Unione Europea - Salvini litiga (15 settembre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella difende l'Unione Europea. Matteo Salvini in guerra con i ministri dell'Ue. (15 settembre 2018).

Mattarella bacchetta il governo e difende l'Unione europea : Per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ci sono dubbi. Il futuro dell'Unione europea sarà migliore senza nazionalismi e mercanteggiamenti. La prima carica dello Stato, parlando al vertice di Arraiolos, che riunisce 13 presidenti di Paesi europei per disvutere del futuro dell'Unione, ricorda di essere "nato durante i bombardamenti" e di aver per questo "un'innata diffidenza, e un'innata idiosincrasia verso qualunque pericolo di ...