Massime molto miti in Italia e instabilità in Liguria

retemeteoamatori

(Di giovedì 8 novembre 2018) Con l’8 novembre si chiude una giornata piuttosto stabile almeno per quanto riguarda buona parte d’fatta eccezione per ladove invece si registrano accumuli in alcuni casi superiori ai 40 mm come nel Genovese. Questaè sostanzialmente dovuta ad un flusso di correnti Libecciali in quota e quindi cariche di umidità. L’orografia del territorio ligure poi fa il resto con piogge e rovesci moderati specie sull’area centrale della regione dove si registrano 46 mm nelle 24 h a Quezzi nel Genovese. Ledi oggi grazie alla rete Meteonetwork Sul resto d’invece si sono registratedavveroper la stagione con punte vicine e anche superiori ai 20° come sul Lazio centro meridionale ed alcune aree del sud ( Sardegna, Calabria e Sicilia ad esempio). Anche sulla pianura padana centro orientale valori prossimi ai ...