Martin Garrix | il nuovo singolo “Dreamer” ft Mike Yung nasconde una storia molto

Martin Garrix - il re del dancefloor è pronto per stupire ancora il mondo : Dopo aver stupito il mondo con “Ocean” insieme a Khalid (oltre 230 milioni di stream totali su Spotify), Martin Garrix torna con un nuovo singolo destinato a conquistare le classifiche pop internazionali: “Dreamer” feat. MIKE YUNG, in radio da venerdì 9 novembre e già disponibile in digitale, mostra un lato diverso della personalità artistica e musicale del giovane dj/produttore di fama mondiale. “Dreamer” non è solo il titolo del nuovo brano di ...