Manovra | per Commissione Ue governo troppo ottimista su crescita Debito e deficit

Svimez - dalla Manovra effetti maggiori al Sud. Ma con i fondi per il reddito di cittadinanza non si arriva a 780 euro : 'Prosegue quindi la lenta ripresa, seppur in un contesto di grande incertezza e col rischio di una frenata dell'economia meridionale', si sottolinea. La crescita è legata 'al forte recupero' del ...

Manovra - la Commissione Ue corregge al ribasso le stime del governo : “Italia ultima per crescita nel 2019” : Secondo Bruxelles i piani di crescita contenuti nella Manovra del governo italiano sono sin troppo ottimistici. È quello che emerge dalle previsioni d’autunno della Commissione Ue, secondo cui l’Italia si conferma ultima per crescita in tutta Europa sia per il 2018 che per il 2019 e il 2020. Con l’1,1% del nostro Paese, quest’anno persino la Gran Bretagna, nonostante le difficoltà legate alla Brexit, è riuscita a fare meglio, con ...

Carabinieri contro il governo : "La Manovra offende la dignità del personale in uniforme" : Infuocato comunicato stampa del Consiglio Centrale di Rappresentanza Militare (Co.Ce.R.), l'organo che rappresenta il...

La Ue a Tria : 'Sette giorni per cambiare la Manovra' : Per l'Italia non è il momento di aumentare il deficit e il debito bensì di ridurlo, spiega Dombrovskis, perché l'economia cresce non è depressa. I governi Eurozona sono sulla stessa linea, temono ...

Tria fugge da Bruxelles : Ue senza interlocutori per rifare la Manovra : ... è sembrata un apertura di credito al prossimo governo, più che al ministro dell'Economia Giovanni Tria. Ministro che anche ieri, come era già successo al suo primo vertice europeo, è tornato in ...

La Ue a Tria : 'Sette giorni per cambiare la Manovra' : Meno sette. Sette giorni, entro il 13 novembre il governo deve dare una risposta alla Commissione: o modifica il progetto di bilancio, cioè riduce il livello del deficit/pil in termini nominali ...

Manovra - come funzionano gli incentivi per le imprese che assumono giovani con 110 e lode : Nella Manovra si parla di incentivi per i datori di lavoro privati che assumeranno a tempo indeterminato, o part time, giovani laureati con 110 e lode, fino a 30 anni di età, oppure giovani in possesso di un dottorato di ricerca, entro i 34 anni: si parla di esonero dal versamento dei contributi previdenziali fino a 8mila euro.Continua a leggere

Manovra - Tria vede spazio per dialogo - ma Moscovici avverte su possibili sanzioni : ... un dialogo costruttivo tra la Commissione e l'Italia', ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria, parlando a margine della riunione dei ministri dell'Economia Ue a Bruxelles.

Manovra - Dombrovskis : valutiamo procedura per deficit eccessivo : 'E' qualcosa che stiamo valutando', ha risposto Dombrovskis, rispondendo in una conferenza stampa a una domanda sull'ipotesi di una procedura contro l'Italia dopo che il ministro dell'Economia, ...

Cairo - 'Preoccupato per la Manovra? Dipenderà da come reagirà l'economia' : Difficile dire come andranno le cose, Dipenderà da come andrà l'economia'. ha detto il presidente di Rcs che ha parlato anche del suo Torino e del bomber Belotti che si è sbloccato domenica scorsa ...

Continuità didattica - Manovra : i nuovi docenti per cinque anni nella stessa scuola : Il FIT, acronimo che sta per Formazione Iniziale e Tirocinio e che nel mondo della scuola è di dominio comune, ha i giorni contati. Infatti secondo le indiscrezioni che trapelano dall’Esecutivo e da fonti vicine al dossier della legge di Bilancio, il FIT potrebbe essere abolito. In pratica, un docente, dopo aver vinto il concorso, al termine dell’anno di prova in una scuola, restera' nella stessa scuola per altri 4 anni. Una soluzione alla ...

Compromesso : la missione di Tria a Bruxelles per evitare la guerra con l'Ue sulla Manovra italiana : Compromesso. E' la parola del giorno qui a Bruxelles, dove Giovanni Tria partecipa ad una riunione importantissima dell'Eurogruppo: quella che esamina i documenti programmatici di bilancio inviati dai paesi della zona euro. Ma soprattutto questa è la riunione che discute del 'caso Italia', che sul documento di bilancio è stata appena bocciata dalla Commissione Europea. Eppure per oggi i fulmini di guerra tra Roma e Bruxelles ...

Manovra - stop al congedo lungo per i neo papà. Boeri : “Segnali di maschilismo” : Il mancato rifinanziamento del congedo paternità secondo Tito Boeri è un aspetto grave della Manovra, perché disincentiva le imprese ad assumere le donne: "Un segnale di maschilismo anche in questa legge di bilancio. Il congedo di paternità era uno strumento molto importante per promuovere un'uguaglianza di opportunità".Continua a leggere