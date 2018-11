Manovra | Moscovici | non si può fare un compromesso ' metà e metà'

Manovra - Tria vede spazio per dialogo - ma Moscovici avverte su possibili sanzioni : ... un dialogo costruttivo tra la Commissione e l'Italia', ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria , parlando a margine della riunione dei ministri dell'Economia Ue a Bruxelles.

Legge di bilancio - stallo Italia-Ue. Tria : “Qualche disaccordo - dialogo continua”. Moscovici : “Aspettiamo Manovra rivista” : Lo scontro tra Italia e commissione Ue sulla Legge di bilancio continua. E la scena vista stamattina ai margini dell’Ecofin a Bruxelles è la stessa di lunedì dopo l’Eurogruppo. Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria , aveva chiarito al termine dell’incontro con i suoi colleghi europei che “la manovra non cambia“. Ma a rimanere identica è anche la posizione del commissario Ue agli affari economici, Pierre ...

Manovra - Moscovici : "Ci aspettiamo una risposta forte e precisa" : Così il ministro dell'economia Giovanni Tria al suo arrivo all'Ecofin a chi gli chiedeva quali saranno i prossimi passi."Dobbiamo spiegare alla Commissione, ma non posso anticipare ora la risposta " ...

Moscovici - aspettiamo Manovra rivista : 00.02 Dall'Eurogruppo è giunto un "fortissimo sostegno" politico al lavoro che la Commissione Ue sta portando avanti sulla manovra dell'Italia e questo dimostra che a Bruxelles "non c'è una burocrazia oscura". Così il commissario Ue per gli affari economici Moscovici "La palla -aggiunge Moscovici - è nel campo dell'Italia" e "conto vivamente di ricevere un bilancio rivisto" entro il 13 novembre.

Manovra : lItalia cerca il dialogo - lUe lavora a una procedura dinfrazione 'accettabile' | Tria : 'Il testo non cambia - ' Moscovici : '... : Trovare un modo "accettabile" per lanciare la procedura d'infrazione per deficit eccessivo contro l'Italia . Questo l'obiettivo sul quale tutti i Paesi dell'Eurogruppo hanno dato pieno sostegno al ...