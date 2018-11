Manovra | l' Ue rivede le stime sull' Italia | ' Deficit nel 2019 al 2 | 9% del Pil | oltre il 3%

Italia isolata a Bruxelles - Eurogruppo : 'Manovra da rivedere' : 'Spero e credo che avremo un nuovo progetto di bilancio da parte dell'Italia entro il 13 novembre' , ha detto Moscovici dopo l'incontro con il ministro dell'economia Giovanni Tria: ' Continuiamo a ...

Eurogruppo - Tria : «La Manovra non cambia». Moscovici : «Bilancio da rivedere» : Nella riunione dei ministri delle Finanze dell’area euro Tria ha difeso la Manovra italiana. «Nelle nostre stime il debito scenderà di più di 4 punti percentuali in tre anni» ha risposto il ministro alle critiche sollevate dai Paesi dell’eurozona sul debito italiano...

Conte - senza senso rivedere la Manovra : ROMA, 23 OTT - La "manovra non è stata improvvisata. Dire oggi che la rivediamo non avrebbe senso". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Mosca. "Il parere critico della Commissione era nell'aria - ...

Conte - senza senso rivedere la Manovra : ANSA, - ROMA, 23 OTT - La "manovra non è stata improvvisata. Dire oggi che la rivediamo non avrebbe senso". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Mosca. "Il parere critico della Commissione era nell'...

Commissione Ue boccia Manovra Italia : rivederla entro 3 settimane : Accolgo con favore l'impegno in questo senso del ministro dell'Economia Giovanni Tria; nelle prossime settimane dobbiamo procedere in questo spirito". 23 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su ...

Manovra - Moody's : 'Investitori temono di non rivedere più i soldi e scappano' : ... un'ulteriore integrazione con la Ue e l'Eurozona, …, Non esiste un momento migliore di quello attuale per applicarle, vista la forza dell'economia globale ed europea. Sarà del tutto impossibile ...

Salvini e Di Maio pronti a rivedere la Manovra : nuovo tetto del deficit a 2 - 1 : "Meglio perdere la faccia, che perdere il governo". La sintesi, in una mattinata sonnacchiosa in Transatlantico, la offre un deputato del M5s che segue da vicino i dossier economici. Ed è la sintesi ...

Salvini e Di Maio pronti a rivedere la Manovra : nuovo tetto del deficit a 2 - 1 : “Meglio perdere la faccia, che perdere il governo”. La sintesi, in una mattinata sonnacchiosa in Transatlantico, la offre un deputato del M5s che segue da vicino i dossier economici. Ed è la sintesi del ragionamento che nelle stanze del governo stanno facendo: “Scendere al 2,1 come soglia di deficit

Deficit al 2 - 4% - ministro Tria accetta : 10 miliardi al reddito - 8 per rivedere la Fornero. Di Maio e Salvini : «Manovra del cambiamento» : La manovra sarà finanziata tutta in Deficit. Un patto per 3 anni. Vincono Movimento 5 Stelle e Lega. La linea del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, perde e il titolare del dicastero...

Deficit al 2 - 4% - ministro Tria accetta : 10 miliardi al reddito - 8 per rivedere la Fornero. Di Maio e Salvini : «Manovra del cambiamento» : La manovra sarà finanziata tutta in Deficit. Un patto per 3 anni. Vincono Movimento 5 Stelle e Lega. La linea del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, perde e il titolare del dicastero...