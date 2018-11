Manovra | la Lega chiede la sanatoria per Imu | Tasi e bollo auto

Manovra - la Lega chiede la sanatoria anche per l'Imu e la Tasi : Estendere la sanatoria del decreto fiscale anche alle entrate comunali, dall'Imu alla Tasi, all'imposta sulle insegne. E' la proposta contenuta in un emendamento della Lega presentato alla Commissione ...

Manovra - Tria stretto tra Lega e M5S : retromarcia sul 2 - 4% impossibile : Le vie che il ministero dell'Economia può provare a percorrere sono essenzialmente due. La prima, partendo dalla ripetuta indicazione del 2,4 per cento come tetto massimo, passa per la sottolineatura ...

All'Eurogruppo lo spettro di un revival della Lega anseatica contro la Manovra italiana : All'Eurogruppo, la riunione dei 19 ministri dell'Economia dei paesi che aderiscono all'euro in agenda oggi e domani a Bruxelles , aleggia lo spettro di una riedizione della 'Lega anseatica', in salsa anti italiana. Nota come Hansa, termine germanico ...

Manovra - vittime Salvabanche : 'Traditi da M5s e Lega - seguono orme Pd' - : L'associazione scrive in una nota che le due forze di governo, pur avendo preso molti voti promettendo che avrebbero ridato a tutti i risparmiatori l'intero ammontare del loro investimento perduto, ...

Manovra - Bonomi : scollegata dalla realtà. Così non serve a niente : Roma, 3 nov., askanews, - 'La legge di bilancio è totalmente scollegata dalla realtà' e 'Così com'è formulata non serve a niente, la possono cancellare domani: risparmiano i fondi per la sua eventuale ...

Manovra - Di Maio avverte la Lega : "Il contratto va rispettato anche da voi" : "Polemiche inutili e pretestuose", le definisce Giancarlo Giorgetti. Eppure un'altra crepa si è aperta nel governo. Che rischia di acuirsi nei prossimi mesi quando, "archiviata" la legge di bilancio, l'esecutivo dovrà mettere nero su bianco le norme che regoleranno reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni.Tutto è partito proprio dal sottosegretario e numero 2 della Lega che - nell'ultimo libro di Bruno Vespa - ha rivelato le sue ...

Contrasti su reddito e pensioni tra M5S e Lega - vertice lampo tra Conte e Giorgetti Manovra - ecco quali sono i (veri) numeri : Il vicepremier: «In Manovra ci sono i soldi, da marzo ci sarà il reddito». Ma il sottosegretario leghista Giorgetti: «Complicazioni attuative non indifferenti»

Manovra - tensione sul reddito. Di Maio e Conte : andiamo avanti. E la Lega frena Giorgetti : Il reddito di cittadinanza e quota 100 per le pensioni verranno introdotti con un decreto a Natale. Lo ha annunciato il vice premier Luigi Di Maio. LEGGI ANCHE Tasse, le partite Iva staccano...

Manovra - Berlusconi : “Aumenta debito per assistenzialismo. Lega metta fine a governo contro natura” : “Alla Lega diciamo: questo governo è contro natura e produce solo situazioni negative, ci porta a cose difficilissime quindi gli dico, mettete un alt alla continuazione di questo governo”. Lo ha detto Silvio Berlusconi a margine della presentazione del libro ‘Bettino Craxi-Uno sguardo sul mondò al teatro Franco Parenti di Milano. “Questo governo è un’alleanza illogica e innaturale”. E sulla Manovra ha aggiunto: ...

VERTICE DI MAIO-SALVINI SU Manovra E BANCHE/ Ultime notizie - regge patto Lega-M5s ma sul condono.. : MANOVRA 2019, VERTICE Salvini-Di Maio a Palazzo Chigi: "nessuna banca in crisi". Ultime notizie, Governo Lega-M5s fa scudo: "sistema solido". Le critiche di Cottarelli(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 20:56:00 GMT)

Quota 100/ Riforma pensioni 2019 - ipotesi di ddl collegato alla Manovra : La Riforma delle pensioni 2019 potrebbe essere contenuta in un ddl collegato alla manovra e dedicato esclusivamente a Quota 100. Lo stesso avverrebbe con il reddito di cittadinanza(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 12:47:00 GMT)