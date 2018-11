Manifestazione idonei infanzia | primaria e secondaria

scuolainforma

(Di giovedì 8 novembre 2018) Si comunica che giorno 12 novembre dalle ore 9:30 alle ore 13:00 i docentidel concorso 2016 scenderanno in Piazza (Roma – MIUR Largo Bernardino da Feltre) per denunciare l’assurdo silenzio da parte del Governo con riguardo alla loro problematica. Glisono docenti con tutte le carte in regola per essere assunti e non possono essere messi da parte: sono stati ampiamente selezionati con procedure altamente selettive e già spesate dallo Stato. Glichiedono al Governo di tutelare in primis tale categoria di docenti, come previsto ed in quanto legittimamente degni di rispetto. Gruppo tutelaComitatofantasmaL'articoloproviene da Scuolainforma.