Maltempo | trovato il medico disperso a Corleone | “Il corpo è stato individuato dalla

Maltempo killer : ritrovato il corpo del pediatra disperso - 13 vittime in Sicilia e 3 inchieste : Dopo 5 giorni di ricerche è stato ritrovato questa mattina il corpo del medico palermitano Giuseppe Liotta, 40 anni, disperso a seguito della violenta ondata di Maltempo che ha colpito la Sicilia nella notte tra sabato e domenica scorsi. Salgono dunque a 13 le vittime ufficiali: oltre al pediatra, 9 persone sono morte a Casteldaccia (due nuclei familiari tra loro imparentati, travolti dalla piena del fiume Milicia), ha perso la vita il ...

