Maltempo Sicilia | i proprietari della villa | “Abusiva | ma nessuno ha fatto nulla”

Maltempo Sicilia - aperta indagine sulla morte del medico : disposta autopsia : La Procura di Termini Imerese (Pa) ha aperto un’indagine sulla morte di Giuseppe Liotta, il medico scomparso durante il nubifragio di sabato scorso mentre andava in ospedale a Corleone per il suo turno di lavoro e trovato morto questa mattina. Il fascicolo e’ ancora a carico di ignoti e ipotizza i reati di inondazione e omicidio colposo. La Procura, diretta da Ambrogio Cartosio, ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima, ...

Maltempo Sicilia - Musumeci nelle zone alluvionate : “Lo Stato intervenga” : Si è conclusa con un lungo applauso alla memoria di Giuseppe Liotta, il medico ospedaliero vittima a Corleone dell’alluvione dei giorni scorsi, l’affollata assemblea dei sindaci presieduta nel Comune di Ribera (Agrigento) dal governatore Nello Musumeci. Erano presenti, tra gli altri, l’assessore all’Agricoltura, Edy Bandiera; i dirigenti dei dipartimenti Agricoltura e Sviluppo rurale, Carmelo Frittitta e Mario Candore; il ...

Maltempo killer : ritrovato il corpo del pediatra disperso - 13 vittime in Sicilia e 3 inchieste : Dopo 5 giorni di ricerche è stato ritrovato questa mattina il corpo del medico palermitano Giuseppe Liotta, 40 anni, disperso a seguito della violenta ondata di Maltempo che ha colpito la Sicilia nella notte tra sabato e domenica scorsi. Salgono dunque a 13 le vittime ufficiali: oltre al pediatra, 9 persone sono morte a Casteldaccia (due nuclei familiari tra loro imparentati, travolti dalla piena del fiume Milicia), ha perso la vita il ...

Maltempo Sicilia - ritrovato il corpo di Giuseppe Liotta : era in un vigneto invaso dal fango : È stato ritrovato il corpo di Giuseppe Liotta, il pediatra palermitano di 40 anni, scomparso dalla scorsa domenica in seguito al Maltempo che ha colpito la Sicilia, mentre si recava a lavoro a Corleone: il cadavere è stato rinvenuto in un'azienda agricola e invaso dal fango. Salgono così a 13 le vittime dell'allerta meteo sull'isola dello scorso weekend.Continua a leggere

Maltempo Sicilia : domani sopralluogo di Musumeci nell’Agrigentino : domani il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, sarà nell’Agrigentino, per un sopralluogo nelle zone colpite dall’alluvione delle ultime settimane. Nella notte tra sabato e domenica, in provincia, a Cammarata, è morta una coppia di coniugi. Accompagnato dal capo della Protezione civile regionale, Calogero Foti, il governatore, alle 10, sarà a Sciacca, dove ad accoglierlo ci sara’ il sindaco. A seguire, alle 12, ...

Maltempo Sicilia : vendemmia conclusa - ma danni da maltempo alle aziende : Assovini Sicilia, l’associazione che riunisce 86 tra le principali aziende vitivinicole Siciliane da cui si genera l’80% del valore dell’imbottigliato regionale, prova a fare il bilancio dei danni causati ai propri soci dal violento e maltempo che ha imperversato sulla penisola nei giorni scorsi e che ha anche causato molte vittime in Sicilia. “Al cordoglio per le vittime – scrive Assovini – si associa un ...

Maltempo Sicilia : il Comune di Agrigento chiede lo stato di emergenza : A seguito dei danni causati dal Maltempo in territorio di Agrigento, anche il sindaco Lillo Firetto è intervenuto a sostegno della richiesta avanzata oggi dall’Anci Sicilia al Governo nazionale perché si proceda con la dichiarazione dello stato di emergenza. “Il Comune di Agrigento – afferma Firetto – ha fatto fronte al disastro con le proprie forze, soccorrendo cinquanta famiglie in difficoltà e aiutando gli sfollati, in ...

Maltempo Sicilia - Musumeci : disposta la pulitura di 80 corsi d’acqua : “Da parte del governo e da parte della comunita’ Siciliana rinnovo i sentimenti di cordoglio alle famiglie delle vittime morte in maniera assurda. Ho preferito partecipare al funerale in maniera assai discreta come peraltro e’ mio costume e credo che, dopo avere reso omaggio alle vittime, abbiamo il dovere di chiederci di chi sono le responsabilita’ e di fare di tutto per evitare il ripetersi di queste tragedia con la ...

Maltempo Sicilia - ad Agrigento crolla anche casa Camilleri : doveva ospitare la fondazione : La vecchia abitazione dei nonni materni dello scrittore nei progetti era destinata ad ospitare la fondazione dedicata proprio al "papà" di Montalbano ma era già malridotta e le piogge dei giorni scorsi ne hanno indebolito irrimediabilmente la struttura già precaria. Ora si valuta l'abbattimento totale per questioni di sicurezza.Continua a leggere

Maltempo Palermo : evacuate abitazioni a Castronovo di Sicilia : La Prefettura di Palermo, che da sabato ha avviato una task force per seguire l’evoluzione del Maltempo, ha reso noto che gli uomini del Genio Civile e dell’Ufficio Tecnico Comunale hanno eseguito un sopralluogo “per la verifica delle condizioni di sicurezza di un costone roccioso prospiciente le riserve idriche comunali” nella zona di Castronovo di Sicilia, nel palermitano “e di alcune abitazioni che, a seguito di ...

Maltempo Sicilia : “Le case vicino al fiume sono una vocazioone al suicidio” : “E’ disarmante vedere decine di case a due passi dal fiume, e’ davvero una vocazione al suicidio”. Cosi’ il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, dopo il sopralluogo nell’ex agrumento a Casteldaccia, dove si trova anche la villette invasa dall’acqua e dal fango per l’esondazione del Milicia, diventata una trappola per le nove persone morte, tra cui due bambini. L'articolo ...

Maltempo Sicilia : trovati indumenti del pediatra Giuseppe Liotta scomparso vicino Corleone : Ritrovato dai Carabinieri di Corleone (Palermo) il giubbotto e altri indumenti di Giuseppe Liotta, il medico pediatra palermitano di 40 anni di cui si sono perse le tracce sabato sera lungo la Statale da Ficuzza a Corleone interrotta in diversi punti per il Maltempo. Sabato notte è stata ritrovata anche la macchina.Continua a leggere

Maltempo Sicilia - il comitato vittime : Casteldaccia come Rigopiano : “E’ una strage annunciata, esattamente come quella di Rigopiano. Anche in Sicilia, come in Abruzzo, tutti sapevano e nessuno è intervenuto”. Lo ha detto Gianluca Tanda, del comitato vittime di Rigopiano, oggi pomeriggio a Pescara, al termine dell’incontro in Procura con i magistrati titolari dell’inchiesta sul disastro del resort travolto da una valanga il 18 gennaio 2017. “Nulla è cambiato da quasi tre anni ...

Maltempo Sicilia : frana danneggia i collettori fognari nell’agrigentino : Scivola il vallone Esa Chimento, a Favara (Ag), e saltano i collettori principali che arrivano al depuratore. Girgenti Acque e’ gia’ al lavoro per cercare di ripristinare i danni determinati dall’ondata di Maltempo. Il sindaco di Favara, Anna Alba, ha convocato invece un tavolo tecnico. Nella zona di contrada Esa Chimento – secondo quanto viene confermato da Girgenti Acque – ci sono state varie sconnessioni e ...