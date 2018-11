Maltempo Palermo | ‘piena’ di percolato nella discarica | “Scongiurato un disastro

Maltempo : ancora disagi a Palermo - ma torna l’acqua in aeroporto : Va avanti a tappe forzate il processo di normalizzazione dell’erogazione idrica a Palermo e in provincia, messa a dura prova dall’ultima ondata di Maltempo che ha riversato fango e detriti negli invasi che approvvigionano i comuni. Ripristinato il funzionamento parziale dell’acquedotto Jato. Dopo avere effettuato i necessari controlli di qualita’, e’ stata immediatamente ripristinata la fornitura per ...

Palermo - ritrovato il corpo del medico Giuseppe Liotta. È morto a causa del Maltempo mentre andava al lavoro : È stato trovato il corpo del medico palermitano Giuseppe Liotta, 40 anni, scomparso nel nubifragio che si è abbattuto in provincia di Palermo.Dopo oltre quattro giorni di ricerche il cadavere è stato trovato in territorio di Roccamena, nel vigneto di un'azienda agricola allagata dal fiume Belice sinistro. Il corpo è stato notato dall'equipaggio di un elicottero della polizia di Stato.Il cadavere era in località ...

Maltempo Palermo : ancora senza esito le ricerche del medico scomparso : ancora senza esito, per la quarta notte consecutiva, le ricerche di Giuseppe Liotta, medico pediatra di 40 anni, disperso da sabato sera mentre si recava in ospedale a Corleone (Palermo). La zona di Ficuzza, dove è stata ritrovata la sua auto, chiusa a chiave, viene battuta palmo a palmo, giorno e notte. Le operazioni di ricerca sono coordinate dai vigili del fuoco, presenti con unità cinofile e il nucleo Soccorso Alpino Fluviale, insieme a ...

Ancora Maltempo : tromba marina a Genova foto|video Acqua razionata a Palermo : Nuova allerta in Veneto, Piemonte, Liguria. A Taranto crolla parte di un acquedotto E intanto si fa la conta dei danni: per Confagricoltura oltre due miliardi

Maltempo - acqua razionata a Palermo : Mercoledì 7 Novembre scuole chiuse : Domani scuole chiuse a Palermo a causa del razionamento dell’acqua effetto dell’ultima ondata di Maltempo che ha reso torbida le acque degli invasi della provincia. Terminata, intanto, la fase di svasamento del fango dagli impianti di Poma e Rosamarina. In corso le analisi per verificare possibilita’ di utilizzo dell’acqua. In ogni caso, informa la Protezione civile comunale, la bassa pressione in città durerà, in base ...

Palermo piange le sue vittime del Maltempo : Nella cattedrale i funerali della famiglia di nove persone travolte dal fiume in piena nella villetta di Casteldaccia. I parenti vietano ai proprietari della casa di partecipare alla cerimonia -

Maltempo : arcivescovo Palermo - dolore lacerante - dobbiamo cambiare (2) : (AdnKronos) - "Gesù facci guardare al mondo e agli uomini con i tuoi occhi, con stupore, rispetto, attenzione, amore - dice ancora l'arcivescovo -. Facci abitare la terra da custodi sapienti e da pellegrini impavidi, non da padroni stanziali. Facci avvicinare ad ogni dolore per stendere le mani e to

Maltempo : arcivescovo Palermo - dolore lacerante - dobbiamo cambiare : Palermo, 6 nov. (AdnKronos) - "dobbiamo fermarci, non possiamo proseguire oltre, indifferenti, dinnanzi a tanta sofferenza. dobbiamo 'sentire' queste morti, far nostro questo dolore, com-patirlo, portarlo insieme a quanti ora ne sono schiacciati. dobbiamo cambiare. Tutti. dobbiamo convertirci". E' u