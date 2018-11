Maltempo | oggi il Cdm straordinario su aiuti e stato di emergenza

Maltempo : trovato corpo medico disperso - oggi Cdm dichiarerà lo stato di emergenza in 11 regioni : Si dovrebbe varare lo stanziamento di 253 milioni per i lavori più urgenti. Conte: previsto anche un piano di intervento contro il dissesto idrogeologico, ci sta lavorando il ministro dell'Ambiente - ...

Vercelli - Maltempo : '90 millimetri di pioggia in 12 ore' : Matteo Gardelli, . Il fiume Sesia alle ore 16 di martedì 6 novembre , Matteo Gardelli, Aggiornamento mercoledì 7 novembre ore 11.35 Le precipitazioni nelle ultime 12 ore sono state forti, localmente ...

Maltempo Liguria : tromba marina davanti la costa di Genova - disagi per la pioggia : Primi disagi per la nuova perturbazione che si e’ abbattuta su Genova. I vigili del fuoco stanno intervenendo soprattutto nella zona di Bolzaneto e San Quirico, ma anche sulla costa, per alberi pericolanti e allagamenti di magazzini e scantinati. Anche alcune strade del Ponente sono state invase dall’acqua del mare che, non trovando protezioni a fermarla dopo i danni della settimana scorsa, arriva sulle carreggiate con ...

Maltempo - rischio alto da Sarno ai Regi Lagni : 60mila alloggi fuorilegge : Nell'Italia degli scempi edilizi, della natura calpestata e dei mortali dissesti idrogeologici, la Campania è tra le 5 Regioni con percentuali tra il 90 e il 100 per cento di comuni a rischio. Parola ...

Maltempo : veglia di preghiera per le nove salme in chiesa - oggi i funerali a Palermo : Palermo, 6 nov. (AdnKronos) - veglia di preghiera fino a tarda sera nella chiesa Madonna di Lourdes di Palermo per rendere omaggio alle nove vittime dell'alluvione di Casteldaccia (Palermo). Decine di persone hanno partecipato alla veglia per dare conforto a Giuseppe Giordano che nella tragedia ha p

Maltempo - alluvione Casteldaccia : veglia di preghiera per le salme in chiesa - oggi i funerali a Palermo : veglia di preghiera ieri nella chiesa Madonna di Lourdes di Palermo per le 9 vittime dell’alluvione di Casteldaccia (Palermo): numerose persone hanno partecipato per esprimere vicinanza anche a Giuseppe Giordano che nella tragedia ha perso tutta la sua famiglia: la moglie, i due figli, di uno e quindici anni, la sorella, il fratello e i genitori. Le salme verranno trasferite in Cattedrale, dove oggi alle 11 saranno celebrati i funerali. Il ...

Maltempo - ALLERTA GIALLA SU TUTTA LA LIGURIA/ Ultime notizie - torna la pioggia : interessate Piemonte e Veneto - IlSussidiario.net : MALTEMPO, nuova ALLERTA arancione in quattro Regioni d'Italia: ancora pioggia intensa in Piemonte, paura per la piena del fiume Po.

Maltempo Calabria - Oliverio : entro oggi relazione al Governo : “Gli eventi alluvionali di queste ultime ore hanno determinato una condizione di ulteriore difficoltà in molti comuni, sul territorio calabrese. La Protezione Civile Regionale – dichiara il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio – sta seguendo con presenza costante, nei territori maggiormente colpiti, l’evoluzione della situazione. Sono in contatto costante con il Dirigente della Protezione Civile Regionale, Carlo ...

Allerta Meteo Estofex - ancora Maltempo in Italia : rischio frane con 50 mm di pioggia in 24 ore - particolare attenzione in Puglia per alluvioni lampo e tornado : Allerta Meteo – Settimana iniziata ancora una volta all’insegna del maltempo in Italia ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 per il Sud-Est della nostra penisola, e in particolare per la Puglia, principalmente per alluvioni lampo e, in misura minore, per tornado non supercellulari. Livello di Allerta 1 anche per Spagna nordorientale e Francia meridionale per alluvioni lampo e, in misura minore, ...

Maltempo - Di Maio : "Ben svegliati ai partiti che oggi scoprono gli abusi. Troppe strutture che non fanno loro dovere" : "Per adesso stiamo vicino alle popolazioni colpite dai disastri nelle ultime ore e monitoriamo l'andamento delle piogge nei prossimi giorni" perché "l'allerta è ancora in atto". Lo afferma il vice ...

LIVE Il Maltempo non molla la presa : oggi allerta arancione in quattro regioni | "Ma il peggio è passato" : Non è ancora passata l'ondata di maltempo che da giorni sta imperversando sull'Italia causando danni e morti. Per oggi è stata diramata una nuova allerta arancione su quattro regioni: Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. Ma attenzione massima anche a Milano.

Maltempo e allerta meteo oggi 5 novembre : notizie in diretta - Sky Tg24 - : Dolore e polemiche dopo la strage di Casteldaccia, dove sono morte 9 persone in una villetta abusiva travolta dall'acqua e dal fango. Si cerca un disperso a Corleone. Bomba d'acqua nel Catanzarese. ...

Maltempo - allerta arancione in 4 Regioni/ Ultime notizie : ancora pioggia su Piemonte - preoccupa Po in piena - IlSussidiario.net : Maltempo, nuova allerta arancione in quattro Regioni d'Italia: ancora pioggia intensa in Piemonte, paura per la piena del fiume Po.