Maltempo nel Palermitano | ritrovato in un vigneto il corpo del medico disperso

Maltempo Lombardia : fiumi in leggero calo nel Pavese : In calo il livello dei principali fiumi che attraversano la provincia di Pavia: rimane in vigore lo stato di preallarme, anche a seguito della previsione di nuove piogge nelle prossime ore. Al Ponte della Becca (alla confluenza del Ticino nel Po) il Po ha raggiunto il picco nella notte alle 03:.30, arrivando a 4,61 metri sopra lo zero idrometrico. In seguito il Po ha iniziato a scendere: alle 10:30 di questa mattina era a 4,30 metri. A Pavia il ...

Maltempo : ritrovato corpo medico scomparso nel corleonese (2) : (AdnKronos) - Il corpo senza vita di Giuseppe Liotta, che lascia la moglie Floriana e due figli piccoli, è stato rinvenuto nei pressi di una cantina vinicola tra Roccamena e Corleone (Palermo). Un elicottero dei Carabinieri sta sorvolando la zona del ritrovamento del cadavere.

Maltempo : ritrovato corpo medico scomparso nel corleonese : Palermo, 8 nov. (AdnKronos) - E' stato ritrovato pochi minuti fa tra Roccamena e Corleone, nel palermitano, il copro senza vita di Giuseppe Liotta, il medico pediatra di cui si sono perse le tracce sabato sera mentre si recava in ospedale a Corleone per prendere servizio. Da cinque giorni le ricerch

Maltempo - allagamenti e frane : chiuse strade nel Lecchese : Nuova giornata di passione sulle strade della provincia di Lecco a causa della perdurante ondata di Maltempo e delle chiusure dovute ad allagamenti e frane. Oggi e’ stata chiusa per allagamenti l’immissione sulla Superstrada 36 Milano-Lecco da Suello (Lecco), principale collegamento dalla provincia di Como attraverso l’Erbese. Il traffico viene deviato verso Bosisio Parini (Lecco) con notevoli disagi. Pesanti ripercussioni ...

Maltempo : crollano mura venete a Rovato - nel Bresciano : A causa delle recenti piogge e le conseguenti infiltrazioni di acqua nel pomeriggio è crollata una parte delle mura venete a Rovato, nel Bresciano. Circa 15 metri, per dieci metri d’altezza, della struttura che circonda l’antico Castello del centro storico. Non si registrano feriti. L’intera zona è stata messa in sicurezza ed è vietato l’accesso. Si tratta dell’ultimo di una lunga serie di danni causati dal Maltempo ...

Maltempo Sicilia : domani sopralluogo di Musumeci nell’Agrigentino : domani il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, sarà nell’Agrigentino, per un sopralluogo nelle zone colpite dall’alluvione delle ultime settimane. Nella notte tra sabato e domenica, in provincia, a Cammarata, è morta una coppia di coniugi. Accompagnato dal capo della Protezione civile regionale, Calogero Foti, il governatore, alle 10, sarà a Sciacca, dove ad accoglierlo ci sara’ il sindaco. A seguire, alle 12, ...

Maltempo : riaperta al transito Ss 659 nel Verbano-Cusio-Ossola : Ultimata la messa in sicurezza del versante e rientrati i valori di allerta meteo-idrogeologica, la statale 659 ‘delle Valli Antigorio e Formazza’ è riaperta al transito fra Canza, al km 36,400, e Formazza, al km 41,700, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. La chiusura era stata disposta in via precauzionale in considerazione dell’allerta emanata dalle autorità competenti il 31 ottobre ed estesa il 2 novembre a causa della ...

Maltempo - medico disperso nel corleonese : la procura apre un’inchiesta : La procura di Termini Imerese (Palermo) ha aperto una inchiesta conoscitiva per la scomparsa di Giuseppe Liotta, il medico pediatra di Palermo di cui si sono perse le tracce sabato sera mentre andava a lavorare all’ospedale di Corleone. Proprio nel pomeriggio di oggi i soccorritori hanno ritrovato una scarpa del medico, dopo avere rinvenuto frammenti della sua giacca, dei suoi jeans. Al momento non c’è alcuna ipotesi di reato, come ...

Maltempo - serre e campi distrutti : conto per 1 miliardo. I danni nelle regioni : Si concentra nelle campagne un terzo dei danni provocati dal Maltempo in Italia , con raffiche di vento, nubifragi, esondazioni, trombe d'aria e grandinate che hanno colpito pesantemente l'agricoltura ...

Maltempo : trovata una scarpa del medico scomparso nel corleonese : Le squadre di soccorso hanno trovato in località Ponte Aranci nel corleonese una scarpa appartenente al pediatra Giuseppe Liotta, 40 anni, scomparso sabato scorso durante il nubifragio che si e’ abbattuto nella zona. Nei giorni scorsi erano stati trovati il giubbotto e un paio di jeans. Le ricerche proseguono senza sosta da parte dei carabinieri, vigili del fuoco, personale del soccorso alpino, della protezione civile e forestale. La ...

Maltempo Piemonte : Lago Maggiore esonda nelle zone costiere : Continua il Maltempo sul Nord Italia per effetto delle persistenti correnti umide e instabili atlantiche. nelle ultime ore anche il Lago Maggiore ha aumentato considerevolmente il suo livello,...

Maltempo - frana nel lecchese : auto sepolta - ma nessun ferito : Una frana si è abbattuta sull’ex statale ‘Lariana’ a Valmadrera (Lecco). Alcune decine di metri cubi di sassi e detriti sono caduti sulla strada, distruggendo un’utilitaria parcheggiata all’esterno di un’abitazione e interrompendo il collegamento con alcuni ristoranti e locali di Valmadrera (Lecco). Il materiale si e’ staccato da una parete rocciosa all’interno di una proprieta’ privata. Sul ...

Maltempo : scuole chiuse domani mercoledì 07 Novembre nella Bassa Ossola : Il perdurare del Maltempo ha indotto i sindaci di Premosello Chiovenda, Vogogna e Ornavasso, nel Verbano Cusio Ossola, a chiudere le scuole cittadine per domani mercoledì 07 Novembre. Nei tre comuni della Bassa Ossola, dove oggi le piogge sono state intense, rimarranno chiuse le scuole elementari, medie e gli asili. L'articolo Maltempo: scuole chiuse domani mercoledì 07 Novembre nella Bassa Ossola sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Piemonte : case a rischio nel Verbano - Trombe marine in Liguria - allerta arancione in Lombardia : Lombardia - Il Centro meteo regionale ha emanato un'allerta in codice arancione per il passaggio sul bacino di Milano di una perturbazione che prevede piogge diffuse da moderate a forti. I fenomeni ...