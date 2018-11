Maltempo | Mattarella | necessario parlare delle nostre responsabilità

Maltempo - Conte in Sicilia. Salvini 'Colpa dell ambientalismo da salotto'. Mattarella 'Solidarietà' : ... ma dobbiamo innanzitutto sostenere chi ha perso tutto in poche ore dopo anni di lavoro e sacrifici', scrive su Facebook il viceministro dell 'Economia, Laura Castelli, dei Cinquestelle. E aggiunge: '...

Le vittime del Maltempo in Sicilia - la solidarietà di Mattarella - arriva Conte : 10 vittime in provincia di Palermo, nove a Casteldaccia e una Vicari, e due in provincia di Agrigento. Questo il bilancio delle piogge torrenziali abbattutesi sulla Sicilia nord occidentale, per un ...