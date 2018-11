MALTEMPO L' Italia piange le vittime | ma fa condoni con i criteri di 30 anni fa

MALTEMPO : isolato Campofelice Fitalia - sindaco 'Comunità in trappola' (2) : (AdnKronos) - Dal canto suo la Regione ha già destinato nei mesi scorsi 5 milioni di euro alla Città metropolitana per la viabilità provinciale ed ha aperto le settimane scorse un nuovo bando per accedere a un fondo di rotazione al fine di consentire a Liberi consorzi e Città metropolitane di incari

MALTEMPO - isolato Campofelice Fitalia : il sindaco - “Comunità in trappola” : Nuovamente chiusa al transito dopo il Maltempo la strada Sp 55, con ordinanza della Città metropolitana, che collega Campofelice di Fitalia a Mezzojuso e da qui a Palermo. E il paese torna ad essere isolato. “Per non rimanere completamente intrappolati è possibile usare un’altra strada secondaria, la intercomunale 30, ormai a pezzi, dissestata, franata in vari punti, strapiena di avvallamenti, poco più che una trazzera, che collega ...

MALTEMPO - Coldiretti : 35mila nuovi posti di lavoro dalla riscossa del bosco italiano : Trentacinquemila nuovi posti di lavoro potrebbero nascere dalla riscossa del bosco italiano con l’aumento del prelievo del legname dai boschi che oggi coprono una superficie record di 10,9 milioni di ettari, praticamente raddoppiata rispetto all’Unità d’Italia quando era pari ad appena 5,6 milioni di ettari. È quanto emerge dal Piano di rinascita delle foreste italiane presentato della Coldiretti che ha convocato la task force sull’emergenza ...

Toninelli : "In Italia più di tre miliardi di danni provocati dal MALTEMPO" : Il ministro per le Infrastrutture sta compiendo sopralluoghi nel Levante della Liguria: "Serve un commissario per affrontare l'emergenza"

MALTEMPO - ecco la mappa dell’Italia del rischio idraulico : Foto LaPresse – Guglielmo Mangiapane Non è solo a causa di eventi estremi, come quelli che hanno colpito il bellunese. E nemmeno si tratta soltanto di abusivismo edilizio, come avvenuto nel palermitano. Ci sono ampie fette del Paese a rischio idraulico. Ovvero nelle quali precipitazioni molto abbondanti possono causare una frana o un’alluvione. Per individuarle, Wired ha fatto riferimento all’edizione 2018 del rapporto Dissesto ...

4 novembre - il MALTEMPO devasta l’Italia. Ma era il 1966 : In questi stessi giorni, 52 anni fa, un'ondata di maltempo e di forti piogge come quella attuale colpì l'Italia, seminando devastazione e morte. Era il 4 novembre del 1966, quando l'Arno straripò allagando Firenze. La notizia e le immagini fecero il giro del mondo, perché Firenze era già considerata un patrimonio artistico e architettonico di tutta l'umanità.Solo dopo molti anni si accertò il numero ...

Allerta Meteo Estofex - Italia nella morsa del MALTEMPO : ancora nubifragi - alluvioni e frane - rischio trombe marine : Allerta Meteo – Continua il maltempo nel Mediterraneo ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 per parti dell’Italia, della Francia sudorientale e Malta per nubifragi, forti raffiche di vento e tornado. L’Allerta si intende valida fino alle 7 (ora Italiana) di domani, mercoledì 7 novembre. Masse d’aria molto calde sono risalite fino all’Europa nordorientale con 16°C a 850hPa fino a 50°Nord, grazie ad ...

Meteo - il MALTEMPO non dà tregua : ancora piogge e temporali sull’Italia : Dopo la distruzione portata nei giorni scorsi dall'ondata di maltempo, l'Italia deve fare ancora i conti con piogge e temporali. Tutta colpa di una seconda perturbazione che si è affacciata sul nostro Paese con un ulteriore carico di nubi e pioggia. Ad essere colpito soprattutto il centro nord anche se continua la fase di caldo anomalo.Continua a leggere

MALTEMPO e stragi - Antonio Socci : apocalisse e coda del diavolo - cosa unisce e divide l'Italia : Un patrimonio straordinario da cui deriva pure il nostro primato nel mondo in fatto di prodotti alimentari tradizionali: ben 4.886, censiti nelle diverse regioni. Tutto concorre a fare dell' Italia ...

Italia ancora nella morsa del MALTEMPO - allerta gialla in dieci Regioni : Dodici morti in Sicilia. Un uomo ancora disperso a Corleone. Sale a 32 vittime il bilancio dell'ondata di maltempo che da una settimana ha colpito l'Italia. Pioggia e vento forte hanno sferzato Veneto,...

MALTEMPO - Italiasicura chiusa : Casa Italia a rischio : Italiasicura chiusa, Casa Italia a rischio. Mentre l’Italia piange le ennesime vittime del dissesto idrogeologico, riesplode la polemica su Italiasicura e Casa Italia. In realta’ si tratta di due situazioni diverse. Italiasicura non è stata rinnovata e le sue competenze in tema di difesa e messa in sicurezza del suolo sono state trasferite al ministero dell’Ambiente: malgrado avesse assicurato – secondo i suoi ...

MALTEMPO in Italia - su Alpha La forza della Natura speciale Alluvioni : Martedì 6 novembre alle ore 21.05 su Alpha , Canale 59 DTT, , uno speciale su un tema di strettissima attualità. In Italia è emergenza Maltempo : Alluvioni, esondazioni, piogge e calamità Naturali ...

Il MALTEMPO flagella l'Italia - FOTO : In 7 giorni, la pesante ondata di maltempo che ha sferzato la nostra Penisola da nord a sud ha provocato ben 30 vittime: 9 i morti, tra cui due bimbi piccoli e un adolescente, solo a Casteldaccia , in ...