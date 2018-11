Maltempo | Legambiente | il Governo “stanzi risorse per il rischio idrogeologico”

Maltempo : in un dossier Legambiente i numeri dell’abusivismo in Abruzzo : C’è un Abruzzo ‘abusivo‘ che resiste alle ruspe. Strutture – oltre 700 secondo le stime – che non potevano essere costruite e che continuano ed esistere in aree a rischio o dal valore ambientale. Dal 2004, anno dell’ultimo condono edilizio, ad oggi in Abruzzo risultano eseguite 259 ordinanze di demolizione, su un totale di 983 provvedimenti emessi e, quindi, di casi accertati. I dati regionali sono contenuti ...

Maltempo : l'allarme del presidente di Legambiente : "Si cambi modello di sviluppo - o le conseguenze saranno inimmaginabili" : " L'altro aspetto " continua Grammatico - è aver aumentato il rischio per la popolazione e per i beni mobili e immobili perché in passato, non seguendo con attenzione quello che la scienza metteva ...

Maltempo - Legambiente : l’Adige che scarica al lago non è la soluzione : “Da oltre 15 anni non veniva attivato il canale scolmatore che scarica le acque dell’Adige nel lago di Garda. Eppure eventi meteorici violenti negli ultimi anni si sono ripetuti sempre più frequentemente e forse anche più intensi, ed è probabile che altri ne arriveranno. Questa volta si è deciso, per evitare un’ulteriore possibile problema visto quanto si stava succedendo in tutto il Veneto e non solo, di aprire e usare il lago come bacino ...

Maltempo - Legambiente : “Italia fra i primi al mondo per risarcimenti” : L’Italia “è sempre più fragile e insicura anche a causa dei cambiamenti climatici” e sono “7,5 i milioni di cittadini che vivono o lavorano in aree a rischio frane o alluvioni”. Nel ricordare che “il consumo di suolo continua ad essere un problema irrisolto”, Legambiente aggiunge che “tra il 1944 ed il 2012 sono 61,5 i miliardi di euro spesi solo per i danni provocati dagli eventi estremi nel ...

Maltempo - Legambiente : il clima sta cambiando - “l’Italia continua ad essere impreparata” : “Il clima sta cambiando, ormai è un dato di fatto, eppure l’Italia continua ad essere impreparata“: lo denuncia Legambiente ribadendo l’urgenza di un piano nazionale di adattamento al clima e una normativa che fermi il consumo di suolo, insieme ad un’intensa attività di prevenzione. “In queste ore il primo pensiero va purtroppo alle vittime e ai dispersi e ribadiamo la piena disponibilità e supporto ai tanti ...