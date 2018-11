Maltempo ko

Governo - in programma Cdm su Maltempo e vertice su prescrizione : Incassata la fiducia sul decreto sicurezza, il Governo ha programmato un vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i due vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini per fare il punto sulla ...

Maltempo/ L'Italia piange le vittime - ma fa condoni con i criteri di 30 anni fa - IlSussidiario.net : Mentre L'Italia piange ancora le vittime del MALTEMPO, nel Decreto Genova si approva un condono con le caratteristiche del 1985

Risarcimento danni da Maltempo - in Liguria il piatto piange : Palazzo Chigi mette a disposizione 53 milioni. Alla regione solo 7 milioni contro 20 di danni. Al Veneto la parte del leone

Maltempo. Milano aiuta i Comuni del Veneto : Il Comune di Milano in aiuto delle popolazioni venete colpite dal maltempo dei giorni scorsi. È partita sabato scorso una

Maltempo : al lavoro task force per il ripristino dei boschi del Trentino : Al lavoro in Trentino una task force per valorizzare il prodotto legno e ripristinare il patrimonio boschivo distrutto dall’ondata di Maltempo dei giorni scorsi. Dai primi rilievi preliminari avviati dal Servizio Foreste e Fauna della Provincia, e’ emerso che sono circa 7.000 gli ettari di bosco colpiti ed abbattuti. Il forte vento, in particolare, ha causato lo schianto all’incirca di 2 milioni di metri cubi di alberi, 4 volte ...

Maltempo : Conte smentisce il ministro dell’Ambiente sui fondi Bei : “Prendiamo atto che sui fondi anti-dissesto idrogeologico della Bei il Premier Conte smentisce il ministro dell’Ambiente Costa. Rispondendo al question-time di LeU sui motivi che hanno condotto alla scelta di rinunciare al prestito di 800 milioni, il Premier ha affermato che il governo non avrebbe rifiutato il prestito. Nessuna risposta e’ arrivata sugli altri quesiti, ossia come si intendano reperire i fondi e a che punto ...

AGRICOLTURA - Danni del Maltempo. Cossa : "Governo sospenda il pagamento di tasse e contributi previdenziali" : Sopratutto nel Sud Sardegna , numerosi imprenditori hanno perso interi raccolti , con pesanti ripercussioni nell'economia delle aziende e delle famiglie. "Perciò, ho chiesto al presidente Pigliaru ed ...

Maltempo : incontro e logo per Agordino : ANSA, - VENEZIA, 7 NOV - Un incontro e un 'logo' per rilanciare l'Agordino, valle tra le più colpite dall'ondata di Maltempo che ha investito il Veneto, partendo dal turismo e dalla cultura. Il primo ...

Maltempo - allagamenti e frane : chiuse strade nel Lecchese : Nuova giornata di passione sulle strade della provincia di Lecco a causa della perdurante ondata di Maltempo e delle chiusure dovute ad allagamenti e frane. Oggi e’ stata chiusa per allagamenti l’immissione sulla Superstrada 36 Milano-Lecco da Suello (Lecco), principale collegamento dalla provincia di Como attraverso l’Erbese. Il traffico viene deviato verso Bosisio Parini (Lecco) con notevoli disagi. Pesanti ripercussioni ...

Maltempo : monitoraggio Avepa sulle zone colpite in Veneto : A seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito vaste aree del Veneto, il direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Nicola Dell’Acqua, in armonia con gli indirizzi formulati dalla Giunta Regionale, ha incaricato Avepa (Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura) del coordinamento per le attivita’ di rilevamento del territorio regionale attraverso l’utilizzo di immagini satellitari, di foto aeree e di ...

Maltempo - branco di lupi in fuga sull’altopiano di Asiago durante la tempesta. Le immagini riprese da un biologo : Un branco di undici lupi è stato ripreso sull‘Altopiano di Asiago, dal biologo Enrico Ferraro che poi ha pubblicato l’eccezionale filmato sulla sua pagina Facebook. Lo studioso, con una grande passione per la fotografia, da tempo segue gli spostamenti dei lupi sull’altopiano. Il branco è stato immortalato con una fototrappola durante la tempesta che ha causato grossi danni nel nordest. “Si tratta di un branco alle terza ...

Maltempo in Trentino - branco di lupi in fuga. Le immagini riprese dal biologo vicino ad Asiago : Un branco di undici lupi è stato ripreso sull‘Altopiano di Asiago, dal geologo da Enrico Ferraro. Il biologo, con una grande passione per la fotografia, da tempo segue gli spostamenti dei lupi sull’altopiano. Il branco è stato immortalato con una fototrappola durante la tempesta che ha causato grossi danni nel nordest. “Si tratta di un branco alle terza riproduzione”, spiega Ferraro all’ANSA. “I cuccioli ...

Maltempo Sardegna - Oristano conta i danni : deliberato lo stato di calamità naturale : La Giunta comunale di Oristano ha deliberato oggi lo stato di calamità naturale sull’intero territorio comunale per i gravi danni provocati nei giorni scorsi dall’ondata di Maltempo. La delibera sarà trasmessa alla Regione Sardegna che dovrà riconoscere lo stato di calamità naturale e avviare le procedure per la concessione degli aiuti economici secondo quanto stabilito della legge regionale 28 del 1985. Contestualmente, sulla base ...

Maltempo : crollano mura venete a Rovato - nel Bresciano : A causa delle recenti piogge e le conseguenti infiltrazioni di acqua nel pomeriggio è crollata una parte delle mura venete a Rovato, nel Bresciano. Circa 15 metri, per dieci metri d’altezza, della struttura che circonda l’antico Castello del centro storico. Non si registrano feriti. L’intera zona è stata messa in sicurezza ed è vietato l’accesso. Si tratta dell’ultimo di una lunga serie di danni causati dal Maltempo ...